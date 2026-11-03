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الأردن: ضبط 84 قضية مخدرات (كريستال) وتوقيف 133 شخصاً

  • 03 نوفمبر 2026
  • 11:44
الأردن ضبط 84 قضية مخدرات كريستال وتوقيف 133 شخصاً

خبرني - أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم، أن إدارة مكافحة المخدرات تعاملت مع 84 قضية مرتبطة بمادة "الكريستال" المخدرة في مختلف محافظات المملكة، خلال الأسبوع الرابع عشر من حملتها المشددة ضد هذه المادة، وألقت القبض على 133 شخصاً.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان، إن القضايا المضبوطة شملت 22 قضية اتجار وترويج، أُلقي القبض خلالها على 33 شخصاً، إلى جانب 62 قضية حيازة وتعاطٍ، أُلقي القبض فيها على 100 شخص، مشيراً إلى ضبط كميات من مادة "الكريستال" بحوزة المقبوض عليهم.

وأكد الناطق الإعلامي استمرار الحملة بكل حزم ودون تهاون حتى تحقيق أهدافها، المتمثلة في نشر الوعي بمخاطر هذه المادة وملاحقة المتورطين في التعامل بها، محذراً من خطورتها على حياة متعاطيها وسلامة المجتمع.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالأشخاص المتورطين في التعامل بمادة "الكريستال"، عبر رقم الطوارئ الموحد (911)، مؤكداً التعامل مع البلاغات بمنتهى السرية والجدية.

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