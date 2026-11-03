وزارة التخطيط: 57.9 مليون دينار تمويلا أجنبيا لـ 422 مشروعا غير ربحي في 2025

خبرني - بلغ حجم التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية في الأردن خلال العام 2025، قرابة 57.85 مليون دينار، لتنفيذ 422 مشروعا حصلت على موافقة حكومية، وفق تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأظهر التقرير، الذي اطلعت عليه "المملكة"، أن التمويل الأجنبي بقي ضمن معدلاته السنوية، إذ تصدر الاتحاد الأوروبي الجهات المانحة بتمويل بلغ 14.18 مليون دينار، وبنسبة 24.5% من إجمالي التمويل، تلاه التمويل المقدم من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 10.1 مليون دينار، وبنسبة 17.5%، ثم المنظمات والمؤسسات الدولية بقيمة 6.81 مليون دينار، وبنسبة 11.8%، وإيطاليا بقيمة 3.35 مليون دينار، وبنسبة 5.8%.

وأشار التقرير إلى أن الجمعيات المسجلة لدى دائرة سجل الجمعيات استحوذت على الحصة الأكبر من التمويل الأجنبي بنسبة 54.5%، مقابل نحو 45.4% للشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، و0.1% للجمعيات التعاونية.

وحصلت 246 جمعية على تمويل بقيمة 31.5 مليون دينار لتنفيذ 288 مشروعا، بمتوسط تمويل بلغ 109 آلاف دينار للمشروع الواحد.

في المقابل، حصلت 73 شركة لا تهدف إلى تحقيق الربح على تمويل بقيمة 26.3 مليون دينار لتنفيذ 130 مشروعا، بمتوسط 202 ألف دينار للمشروع، فيما حصلت 3 جمعيات تعاونية على 62.2 ألف دينار لتنفيذ 4 مشاريع.

- التنمية الاقتصادية تتصدر القطاعات المستفيدة

وتصدر قطاع التنمية الاقتصادية أولويات التمويل الأجنبي خلال عام 2025، بقيمة بلغت 10.34 مليون دينار، وبنسبة 17.9% من إجمالي التمويل، لتنفيذ 22 مشروعا.

وجاء قطاع التدريب وبناء القدرات في المرتبة الثانية بتمويل بلغ 8.91 مليون دينار، وبنسبة 15.4%، لتنفيذ 51 مشروعا، تلاه قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 7.56 مليون دينار، وبنسبة 13.1%، لتنفيذ 70 مشروعا.

وحل قطاع الشباب رابعا بتمويل بلغ 4.93 مليون دينار، وبنسبة 8.5%، لتنفيذ 22 مشروعا، فيما حصل قطاع الطاقة على 3.73 مليون دينار، وبنسبة 6.4%، لتنفيذ 5 مشاريع.

وبلغ التمويل المخصص لقطاع تمكين المرأة 3.47 مليون دينار، وبنسبة 6%، لتنفيذ 47 مشروعا، فيما حصل قطاع الدعم المؤسسي على 2.35 مليون دينار، وبنسبة 4.1%، لتنفيذ 17 مشروعا.

وأظهرت البيانات أن قطاع الرعاية الصحية حصل على تمويل بقيمة 2.16 مليون دينار، وبنسبة 3.7%، لتنفيذ 33 مشروعا، فيما حصل قطاع الثقافة والإعلام على 2.12 مليون دينار، وبنسبة 3.7%، لتنفيذ 30 مشروعا.

وبلغ التمويل المقدم لقطاع تكنولوجيا المعلومات 2.08 مليون دينار، وبنسبة 3.6%، لتنفيذ 17 مشروعا، مقابل 2.06 مليون دينار لقطاع التعليم، وبنسبة 3.6%، لتنفيذ 26 مشروعا.

كما حصل قطاع التنمية السياسية على 1.96 مليون دينار، وقطاع الزراعة على 1.81 مليون دينار، والبيئة على 1.55 مليون دينار، والسياحة على 1.44 مليون دينار، فيما بلغ تمويل قطاع العدل والحوكمة 1.14 مليون دينار.

وسجل قطاعا المياه والبنية التحتية أدنى مستويات التمويل، إذ حصل قطاع المياه على 179 ألف دينار لتنفيذ 3 مشاريع، وبنسبة 0.3% من إجمالي التمويل، فيما حصل قطاع البنية التحتية على 45.3 ألف دينار لتنفيذ 3 مشاريع، وبنسبة 0.1%.

وأشار التقرير إلى أن قطاعات التنمية الاقتصادية والتدريب وبناء القدرات والحماية الاجتماعية والشباب شكلت أبرز أولويات التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني خلال عام 2025، في حين جاءت قطاعات البنية التحتية والمياه والعدل والحوكمة ضمن الأولويات الأقل لدى مؤسسات المجتمع المدني أو الجهات المانحة.

- الإمارات وسويسرا وألمانيا ضمن الجهات المانحة

وفي توزيع التمويل بحسب الجهات المانحة، أظهر التقرير تقديم سويسرا 2.7 مليون دينار، والإمارات العربية المتحدة 2.58 مليون دينار، وألمانيا 2.48 مليون دينار، والنمسا 1.96 مليون دينار، وبريطانيا 1.94 مليون دينار.

كما قدمت هولندا 1.82 مليون دينار، وبلجيكا 1.35 مليون دينار، وفرنسا 1.29 مليون دينار، وإسبانيا 1.19 مليون دينار، فيما بلغ التمويل المقدم من شركات وأفراد 1.1 مليون دينار.

وشملت الجهات المانحة كذلك أستراليا وقطر والكويت والدنمارك ودولا أخرى، بحسب البيانات الواردة في التقرير.