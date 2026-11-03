محمد رمضان يتواصل مع زوج عاملة النظافة لتبرئتها

خبرني - حاول الفنان المصري محمد رمضان احتواء تداعيات تعليق أُرفق بصورة جمعته بعاملتي نظافة، بعدما نُسب إلى إحداهما كلام لم تقله في الفيديو الأصلي، من شأنه أن يضعها في موقف محرج أمام زوجها.

وتعود الواقعة إلى لقاء عابر جمع رمضان بالسيدتين، طلبتا خلاله التقاط صورة تذكارية معه. وأثناء الاستعداد للصورة، امتنع الفنان عن وضع يده على كتف إحداهما، مراعاة لمشاعر زوجها وتجنبا لأي سوء فهم قد ينشأ عن هذه اللقطة.

وردت السيدة على تحفظه بالتأكيد أنه بمثابة شقيق لها وأن الجميع يحبه، كما شجعته على وضع يده على كتفها، لينتهي الموقف بصورة ودية.

غير أن الصورة اكتسبت سياقا مختلفا بعد تداولها عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بعبارة زُعم أن السيدة قالتها تعليقا على موقف رمضان: "حط يا عم ده لو زعل يتفلق"، وهي عبارة لم يتضمنها الفيديو الأصلي، وتحمل إيحاء باستخفافها بمشاعر زوجها.

وأمام تداول هذه الرواية، رفض رمضان تحميل السيدة كلاما لم يصدر عنها، معتبرا أن نشره قد يسبب لها مشكلة داخل منزلها، وعلّق على المنشور قائلا: "يا عم الصحفي الست ما قالتش على جوزها كده.. أنت كده هتخرب الدنيا عندها في البيت".

ولم يتوقف الأمر عند نفي العبارة، إذ طلب رمضان من متابعيه الاطمئنان على السيدة ومساعدته في الوصول إلى زوجها، وكتب: "حد يطمني على الست القمر دي أو يبعتلي رقم جوزها".