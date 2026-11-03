مصر.. مودة الأدهم تعود لجمهورها بعد خروجها من السجن

خبرني - ظهرت البلوغر المصرية مودة الأدهم مجددا أمام متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأول مرة عقب إخلاء سبيلها وانتهاء عقوبتها في قضيتي الاتجار بالبشر وغسل الأموال.

ونشرت الأدهم مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، ظهرت خلاله وهي تبكي تأثرًا بإنهاء إجراءات إطلاق سراحها، قبل أن توجه رسالة إلى جمهورها قائلة: "الحمد لله على نعمة الحرية، أنا تمام، أنا بخير".

وتأتي عودة مودة الأدهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد قضائها عقوبة السجن المشدد لمدة 6 سنوات، والتي كانت قد أيدتها محكمة النقض المصرية، إلى جانب تغريمها 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات، في حكم صادر عن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في قضية غسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإلكتروني.

من هي مودة الأدهم؟

تُعد مودة الأدهم من صانعات المحتوى والمؤثرات المصريات على منصات التواصل الاجتماعي، بينها "تيك توك" و"إنستغرام" و"يوتيوب"، واشتهرت خلال السنوات الماضية بمحتوى موجه إلى فئة الشباب.

وفي عام 2020، ألقي القبض عليها ضمن التحقيقات التي ارتبطت إعلاميًا بقضية "فتيات التيك توك"، وواجهت اتهامات تتعلق بالتعدي على القيم الأسرية والتحريض على الفسق، إلى جانب اتهامات في قضايا غسل الأموال والاتجار بالبشر.

ومع انتهاء العقوبة وعودتها إلى مواقع التواصل، ظهرت الأدهم أمام جمهورها برسالة قصيرة عبّرت خلالها عن سعادتها باستعادة حريتها.