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صيدلة عمّان الأهلية تشارك بفعاليات التوعية بسرطان الثدي في محافظة البلقاء

  • 03 نوفمبر 2026
  • 11:02
صيدلة عمّان الأهلية تشارك بفعاليات التوعية بسرطان الثدي في محافظة البلقاء

خبرني - شاركت كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية، ممثلةً باللجنة الاجتماعية والنشاطات اللامنهجية، وبمشاركة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، في فعاليات اليوم الصحي التثقيفي الشامل للتوعية بسرطان الثدي، الذي نظمته نقابة الصيادلة الأردنية بالتعاون مع نقابتي أطباء الأسنان والأطباء الأردنيتين، وبمشاركة عدد من الجهات الصحية، وذلك في مجمع النقابات المهنية بمحافظة البلقاء. 
وتضمنت مشاركة الكلية تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية، شملت توزيع نشرات وبروشورات إرشادية تناولت أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسبل الوقاية منه، وأهمية الفحوصات الدورية، إلى جانب تنظيم مسابقة تثقيفية تفاعلية هدفت إلى تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع وتصحيح المفاهيم المتعلقة بالمرض. 
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية على تعزيز دورها في خدمة المجتمع، ونشر الثقافة الصحية، وتشجيع طلبتها على المشاركة الفاعلة في المبادرات والأنشطة التوعوية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر، وتعزيز فرص العلاج والحد من مضاعفات المرض. 
وتؤكد هذه المبادرة أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والنقابية والصحية في نشر الوعي وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ دور طلبة الصيدلة في إيصال الرسائل الصحية والتوعوية إلى مختلف فئات المجتمع.

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