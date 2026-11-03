وفيَّات الأردن.. الثلاثاء 3-11-2026

خبرني - وفيَّات يوم الثلاثاء، 3-11-2026:

- أنيسة درادكة

- إيمان شفيق سعيد الناطور

- أحمد عبدالرحيم الرشاد

- جابر مصطفى ابو الريش

- جمال عبداللطيف قاسم ابو تايه

- حاجه عبدالله حسين العديلات

- حسين احمد حسين الشرع

- ربى محمود صالح النصيرات

- رسمية علي حمد الزعبي

- شاهة احمد سليمان النوايسه

- شكريه سليمان زياده قندح

- شومه عنيزان العمايره

- عائشة ابراهيم مفلح شلول

- عبد سلمان العبد

- عيد تيم حسن مشعل

- فاطمة محمد قاسم الراضي

- كرم كمال حسن عبدربه

- محمد اسماعيل الشله

- محمد شوقي الزياح

- محمد علي الياسين

- محمد ابراهيم سعود عبيدات

- محمد علي يوسف القادري

- مهند يحيى سليمان

- هبة علي عبابنة

- وليد الحميدي

- ياسين احمد ياسين الزواهره

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون