وفيَّات الأردن.. الثلاثاء 3-11-2026

خبرني - وفيَّات يوم الثلاثاء، 3-11-2026:
- أنيسة درادكة
- إيمان شفيق سعيد الناطور
- أحمد عبدالرحيم الرشاد
- جابر مصطفى ابو الريش
- جمال عبداللطيف قاسم ابو تايه
- حاجه عبدالله حسين العديلات
- حسين احمد حسين الشرع
- ربى محمود صالح النصيرات
- رسمية علي حمد الزعبي
- شاهة احمد سليمان النوايسه
- شكريه سليمان زياده قندح
- شومه عنيزان العمايره
- عائشة ابراهيم مفلح شلول
- عبد سلمان العبد
- عيد تيم حسن مشعل
- فاطمة محمد قاسم الراضي
- كرم كمال حسن عبدربه
- محمد اسماعيل الشله
- محمد شوقي الزياح
- محمد علي الياسين
- محمد ابراهيم سعود عبيدات
- محمد علي يوسف القادري
- مهند يحيى سليمان
- هبة علي عبابنة
- وليد الحميدي
- ياسين احمد ياسين الزواهره
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون