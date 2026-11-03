سماء الأردن على موعد مع ذروة زخات شهب الثوريات.. وكرات نارية تضيء الليل

خبرني - تشهد سماء المملكة ليل الأربعاء - الخميس ذروة نشاط شهب الثوريات الجنوبية، فيما تبلغ شهب الثوريات الشمالية ذروتها ليلة 11-12 تشرين الثاني الحالي، وفق موقع طقس العرب.

وأوضحأن شهب الثوريات تتميز بإمكانية ظهور كرات نارية شديدة السطوع،تبدو أكثر لمعانًا من الشهب المعتادة، رغم محدودية أعدادها مقارنة بالزخات الشهابية الأخرى، إذ يصل معدل تساقطها إلى 5 شهب في الساعة لكل من التيارين في ظروف الرصد المثالية.

وبيّن أن الشهب ترتبط بالحطام الذي يتركه المذنب إنكه، حيث تعبر الأرض سنويا مسار هذه الجسيمات، وتدخل أجزاء منها الغلاف الجوي وتحترق، لتظهر على شكل خطوط ضوئية لامعة في السماء.

وأشار إلى إمكانية مشاهدة الشهب بالعين المجردة من مختلف مناطق المملكة، دون الحاجة إلى تلسكوبات أو معدات متخصصة، شريطة صفاء الأجواء والابتعاد عن مصادر الإضاءة، لافتا إلى أن المناطق الصحراوية، مثل وادي رم والبادية الأردنية، تعد من المواقع المناسبة لرصد الظاهرة.

ونصح طقس العرب بمراقبة مساحة واسعة من السماء خلال ساعات الليل المتأخرة، ومنح العينين نحو 20 إلى 30 دقيقة للتأقلم مع الظلام، مشيرا إلى أن تراجع إضاءة القمر خلال فترة الذروة يسهم في تحسين فرص مشاهدة الشهب.