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الفيصلي يواجه التعاون السعودي الأربعاء لتعزيز حظوظه بالتأهل في أبطال آسيا 2

  • 03 نوفمبر 2026
  • 10:42
الفيصلي يواجه التعاون السعودي الأربعاء لتعزيز حظوظه بالتأهل في أبطال آسيا 2

خبرني - يواجه فريق الفيصلي لكرة القدم، الأربعاء، نظيره التعاون السعودي، في مباراة تقام عند الساعة 9:15 مساء على ملعب نادي التعاون في مدينة بريدة السعودية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

ويسعى الفيصلي إلى تحقيق فوزه الثاني في البطولة، لتعزيز حظوظه في التأهل إلى دور الـ16، بعدما جمع 3 نقاط من مبارياته الثلاث السابقة، وضعته في المركز الثالث بترتيب المجموعة.

ويتصدر التعاون السعودي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الريان القطري بـ6 نقاط، ثم الفيصلي ثالثا بـ3 نقاط، فيما يتذيل النهضة العماني الترتيب بنقطة واحدة.


وكان الفيصلي بدأ مشواره في البطولة بالخسارة أمام الريان القطري بنتيجة 3-4، قبل أن يتغلب على النهضة العماني بهدفين دون رد في الجولة الثانية، ثم خسر أمام التعاون السعودي بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة.

وتكتسب المواجهة أهمية في حسابات المنافسة على التأهل، إذ يتطلع الفيصلي إلى تقليص الفارق النقطي مع الفريقين المتصدرين، والإبقاء على فرصه في بلوغ الدور المقبل، مع اقتراب دور المجموعات من مراحله الحاسمة.

ووفقا لنظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16.

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