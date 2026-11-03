واشنطن تجدد تحذير رعاياها من استهداف مطارات السعودية

خبرني - حذرت الولايات المتحدة موظفيها الحكوميين ورعاياها في السعودية من مخاطر أمنية محتملة في مطارات المملكة، على خلفية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة شنها الحوثيون عليها.

وقالت السفارة الأمريكية في الرياض في تنبيه أمني نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" إن "الحوثيين انخرطوا في أعمال عدائية ضد السعودية شملت هجمات على مطارات مدنية وبنى تحتية حيوية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين واضطرابات حادة في حركة السفر"، مضيفة أن "هذه الأعمال العدائية قد تتصاعد بسرعة وتتجاوز المنطقة المتأثرة بشكل مباشر".

وأشارت إلى أنه "اعتبارا من 23 أكتوبر الماضي أمرت وزارة الخارجية الأمريكية الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة السعودية بسبب مخاطر أمنية"، وذكرت أن "موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في المملكة باتوا بحاجة إلى تصريح خاص من رئيس البعثة لاستخدام أي مطار في السعودية عقب الهجمات الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة على مطارات بالمملكة".

ودعت المواطنين الأمريكيين إلى "الأخذ في الحسبان احتمال تعرض المطارات لهجمات أو إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات واضطراب حركة السفر"، وأوصتهم "بتوخي أقصى درجات الحذر عند استخدام المطارات السعودية والتحقق مباشرة من شركات الطيران والمطارات بشأن حالة الرحلات قبل التوجه إليها".

ويأتي التحذير الأمريكي في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية منذ يوليو الماضي شمل هجمات حوثية على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة بالمملكة.