فيديو (سُكرة رمضان) يقود أردنياً إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 250 دينارا

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس شخص 6 أشهر وتغريمه 250 دينارا، بعد إدانته بإهانة الشعور الديني، على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه أمام زجاجات مشروبات كحولية، مرددا عبارة: «هي سكرة رمضان تأمنت».

وبحسب قرار المحكمة، فإن القضية بدأت عقب رصد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مقاطع متداولة للشخص، الذي أقر خلال التحقيق بأنه صاحب حساب على فيسبوك، وأنه صوّر الفيديو ونشره بنفسه، قبل أن يحذفه لاحقا.

ودفع المشتكى عليه بأن المقطع قديم وأنه حذفه بعد شعوره بالندم، إلا أن المحكمة أكدت أن إزالة الفيديو لا تلغي مسؤوليته عن نشره، لا سيما أن اعترافه أثبت قيامه بذلك، حتى وإن أعاد آخرون تداوله.

وخلصت المحكمة إلى أن ربط تناول المشروبات الكحولية بشهر رمضان في المقطع ينطوي على مساس بحرمة الشهر والشعور الديني، لكنها لم تعتبر الفعل ازدراءً للأديان، لعدم تضمنه إساءة إلى ديانة أو مذهب أو رمز ديني.

وعلى هذا الأساس، عدّلت المحكمة التهمة من نشر محتوى من شأنه ازدراء الأديان، وفق قانون الجرائم الإلكترونية، إلى إهانة الشعور الديني بموجب المادة 278 من قانون العقوبات، وقررت إدانته والحكم عليه بالحبس 6 أشهر وغرامة 250 دينارا، إضافة إلى الرسوم.

وصدر الحكم بمثابة الوجاهي، وهو قابل للاعتراض.