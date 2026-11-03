كارثة طائرة المليونير الأمريكي.. آخر كلمات قائدها

خبرني - أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بمقتل رجل الأعمال في قطاع التكنولوجيا والمليونير آدم روبنسون وزوجته وأطفالهما، إثر تحطم طائرة من طراز "ليرجيت 60" في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأكد شقيق روبنسون الاثنين مقتل أفراد العائلة وهم آدم البالغ 44 عاما وزوجته هيلين شارب، وطفلاهما إيما البالغة 4 أعوام، وتشارلي البالغ عامين.

كما أسفر الحادث عن مقتل صديقتي العائلة راشيل ريد وشارمي فير، ومربية الأطفال أنيتا ماريا أبيليدو سيتينا، إلى جانب قائد الطائرة جيف غريغوري البالغ 55 عاما، ومساعدة الطيار ناتاليا فيليغرايراس، البالغة 20 عاما، ليبلغ إجمالي القتلى 9 أشخاص.

وفي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث، سمع قائد الطائرة وهو يتلو الصلاة الربانية خلال اتصال لاسلكي مع مراقبي الحركة الجوية، فيما سمع صوت مساعدة الطيار وهي تصرخ وتطلب المساعدة في آخر الاتصالات.

وأفادت السلطات بأن الطائرة كانت تحلق في درجات حرارة بلغت 50 درجة فهرنهايت تحت الصفر، وواجهت تراكم الجليد ومطبات هوائية شديدة، دون أن يتمكن المحققون حتى الآن من تحديد السبب المباشر للتحطم.

وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل أن الطائرة بدأت تتفكك قبل اصطدامها بالأرض، ما أدى إلى تناثر حطامها على مساحة امتدت لنحو نصف ميل.

ولا يزال المحققون يتحققون مما إذا كانت الطائرة مزودة بجهاز تسجيل صوت قمرة القيادة، وما إذا كان الجهاز قد نجا من الحادث.

من جهته، قال محامي الطيران زاكاري إس. غورفيتز، من شركة "بودهورست أورسيك" المتخصصة في حوادث الطيران، إن ظهور صوت مساعدة الطيار في التسجيل اللاسلكي قد يشير إلى أنها لم تكن تتولى قيادة الطائرة، مضيفا أن تحدثها عبر جهاز الاتصال يرجح أن قائد الطائرة كان يتولى التحكم بها.

وكان روبنسون، المقيم في مدينة أوستن بولاية تكساس، مؤسس ورئيسا تنفيذيا لشركتي البرمجيات "Retention.com" و"RB2B"، وسبق له العمل في شركتي "ليمان براذرز" و"باركليز كابيتال"، وفقا لملفه الشخصي على منصة "لينكد إن".