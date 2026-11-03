6 فواكه خريفية قد تدعم ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها

خبرني - إذا كنت تراقب مستوى السكر في دمك، فقد تتردد في تناول الفاكهة خوفًا من تأثير السكريات الطبيعية فيها. لكن الفاكهة الكاملة يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن، إذ توفر الألياف والفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة. ويعتمد تأثيرها في سكر الدم على نوعها وحجم الحصة وطريقة تناولها.

ومع حلول الخريف، تبرز خيارات تجمع بين المذاق الغني والقيمة الغذائية، ويمكن إدراجها في الوجبات اليومية مع مراعاة الكمية المناسبة.

1. التين

يوفر التين الألياف والمغنيسيوم، الذي يشارك في عمليات استقلاب الكربوهيدرات ووظائف الإنسولين. ويحتوي كوب من التين المجفف على نحو 101 ملغ من المغنيسيوم و14.6 غرام من الألياف، وفق البيانات الغذائية الواردة في المصدر.

لكن التين المجفف أكثر تركيزًا في السكريات والكربوهيدرات من التين الطازج، لذلك تظل الكمية مهمة لمن يراقبون سكر الدم. ويمكن تناول التين الطازج مع الزبادي أو إضافته إلى السلطات، مع الاكتفاء بحصة مناسبة من المجفف.

2. الرمان

يحتوي كوب من حبوب الرمان على نحو 6.9 غرام من الألياف، إلى جانب فيتامين C ومركبات نباتية مضادة للأكسدة. وتساعد الألياف على إبطاء الهضم، بينما تُدرس المركبات الموجودة في الرمان لدورها المحتمل في دعم صحة التمثيل الغذائي.

وتشير بعض الأبحاث إلى فوائد محتملة لمنتجات الرمان في مؤشرات مرتبطة بسكر الدم ومقاومة الإنسولين، لكن الأدلة لا تعني أنه علاج لارتفاع السكر. ويمكن إضافة الحبوب إلى الزبادي أو الشوفان أو السلطات، مع تفضيلها على العصير الذي قد يفتقر إلى جزء من الألياف.

3. التفاح

يُعد التفاح مصدرًا جيدًا للألياف، ومنها البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان قد يبطئ الهضم وامتصاص الغلوكوز. وتوفر تفاحة كبيرة تزن نحو 207 غرامات قرابة 5.8 غرام من الألياف.

وتحتوي قشرة التفاح على جزء مهم من الألياف والمركبات النباتية، لذا يُفضّل تناول الثمرة كاملة بعد غسلها جيدًا. ويمكن الجمع بين شرائح التفاح وقليل من المكسرات غير المملحة للحصول على وجبة خفيفة تجمع الألياف والدهون الصحية.

4. الكمثرى

توفر حبة كمثرى تزن نحو 230 غرامًا قرابة 7.1 غرام من الألياف، كما تُصنّف عادة ضمن الفواكه منخفضة المؤشر الغلايسيمي، الذي يقيس مدى سرعة تأثير الطعام في سكر الدم مقارنة بأطعمة مرجعية.

ومع ذلك، لا يعكس المؤشر الغلايسيمي وحده التأثير الفعلي للحصة التي تتناولها؛ إذ تؤثر كمية الكربوهيدرات وحجم الثمرة أيضًا في الاستجابة. ويمكن تناول الكمثرى مع الزبادي أو كمية صغيرة من المكسرات، أو إضافتها إلى السلطات.

5. التوت البري

يحتوي كوب من التوت البري الطازج على نحو 12 غرامًا من الكربوهيدرات و3.6 غرام من الألياف، إلى جانب مركبات نباتية مضادة للأكسدة. وقد يجعله ذلك خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي يراعي إجمالي الكربوهيدرات.

لكن التوت البري المجفف والصلصات الجاهزة قد يحتويان على كميات كبيرة من السكر المضاف. لذلك، من الأفضل اختيار الثمار الطازجة أو إعداد الصلصة في المنزل مع تقليل السكر المضاف.

6. الأفوكادو

يختلف الأفوكادو عن كثير من الفواكه بارتفاع محتواه من الدهون غير المشبعة والألياف وانخفاض الكربوهيدرات القابلة للهضم نسبيًا. ويوفر نصف حبة تزن نحو 201 غرام قرابة 6.8 غرام من الألياف، وفق الأرقام الواردة في المصدر.

ويمكن إضافته إلى السلطات أو السندويشات أو استخدامه في تحضير الغواكامولي. كما أن احتواءه على الدهون والألياف يجعله إضافة مشبعة للوجبات، مع ضرورة الانتباه إلى حجم الحصة لأن سعراته الحرارية مرتفعة نسبيًا.

كيف تختار الفاكهة إذا كنت تراقب السكر؟

لا توجد فاكهة واحدة تضمن استقرار سكر الدم، ولا داعي عادة إلى استبعاد الفاكهة الكاملة لمجرد احتوائها على السكر الطبيعي. الأهم هو تنويع الخيارات، ومراعاة حجم الحصة، والحد من العصائر والفواكه المحلاة أو المجففة بكميات كبيرة.

وإذا كنت مصابًا بالسكري، فقد يساعدك قياس السكر وفق إرشادات فريقك الطبي على معرفة استجابتك للأنواع والكميات المختلفة، مع الالتزام بخطة العلاج والتغذية الموصى بها.