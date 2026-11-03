رسمياً.. تأجيل كأس آسيا 2027 في السعودية

خبرني - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، إعادة جدولة نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية، لتقام خلال الفترة من 23 ديسمبر/كانون الأول 2027 إلى 21 يناير/كانون الثاني 2028، بدلاً من موعدها السابق بين 7 يناير/كانون الثاني و5 فبراير/شباط 2027.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن القرار جاء بعد التنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة للبطولة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويأتي الإعلان وسط توترات إقليمية وأجواء أمنية مشحونة، إلا أن البيان الرسمي لم يربط قرار إعادة الجدولة بهذه التطورات، ولم يشر إلى الضربات الحوثية على السعودية بوصفها سبباً لتغيير موعد البطولة.

وأكدت اللجنة المحلية المنظمة استمرار استعداداتها وتنسيقها مع الاتحاد الآسيوي والجهات المعنية، لضمان تقديم نسخة من البطولة تليق بمكانة السعودية وتطلعات الجماهير الآسيوية.