مواجهات قوية في أبطال أوروبا الثلاثاء.. برشلونة وبايرن ومانشستر يونايتد في اختبار صعب

خبرني - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، الثلاثاء، إلى منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، التي تشهد إقامة 9 مباريات، أبرزها مواجهات برشلونة أمام أستون فيلا، وأتلتيكو مدريد أمام بايرن ميونخ، ومانشستر يونايتد أمام روما.

وتنطلق مباريات الجولة بمواجهتين عند الساعة 7:45 مساء بتوقيت الأردن، تجمع الأولى غلطة سراي التركي وشتوتغارت الألماني، فيما يلتقي شاختار دونيتسك الأوكراني سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وعند الساعة 10 مساء، تقام 7 مواجهات، إذ يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره بايرن ميونخ الألماني، فيما يلتقي برشلونة الإسباني أستون فيلا الإنجليزي.

وفي مواجهات أخرى، يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي روما الإيطالي، ويلتقي فياريال الإسباني باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يواجه فينورد الهولندي إنتر ميلان الإيطالي.

كما يلعب بودو غليمت النرويجي أمام ليل الفرنسي، ولاسك النمساوي أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

وتتواصل منافسات الجولة الرابعة الأربعاء بإقامة 9 مباريات أخرى، أبرزها مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام أيك أثينا اليوناني، وليفربول الإنجليزي أمام فنربخشة التركي، ومانشستر سيتي الإنجليزي أمام لايبزيغ الألماني، وأرسنال الإنجليزي أمام سلافيا براغ التشيكي.

وتكتسب مباريات الجولة أهمية في سباق ترتيب مرحلة الدوري، مع سعي الأندية لتعزيز مواقعها والاقتراب من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.