تجارة عمّان: خطاب العرش يؤكد أن أمن الوطن وسيادة القانون أساس الاستقرار والتنمية

خبرني – أكدت غرفة تجارة عمّان أن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني، امس الاثنين، جسّد قوة الدولة الأردنية وثبات قيادتها وحكمة شعبها، وحمل رسائل واضحة بأن أمن الوطن ووحدته وسيادة القانون ثوابت لا تقبل المساومة، وأن الأردن سيبقى عصياً على كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره أو النيل من تماسك نسيجه الوطني.

وحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، أشاد رئيس لجنة ادارة الغرفة، محمد ابو عودة، بالموقف الملكي الحازم تجاه الإرهاب والتطرف، وباستذكار جلالته شهداء الكرك، مؤكدا أن دماء الشهداء ستبقى حاضرة في وجدان الأردنيين، وأن القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تمثل درع الوطن وسياجه المنيع، وأن مسؤولية حماية الأردن لا تقتصر على مؤسساته الأمنية، بل تمتد إلى كل مواطن ومؤسسة وقطاع، من خلال تعزيز الوعي ونبذ التطرف وترسيخ قيم التآخي والتسامح.

وأشار ابو عودة، إلى أن تأكيد جلالة الملك على سيادة القانون ومحاسبة كل من يسيء استخدام موقعه أو منصبه، يحمل رسالة بالغة الأهمية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص، مبينا أن وجود إدارة عامة كفؤة وعادلة وشفافة يشكل ضرورة أساسية لبناء بيئة تجارية واستثمارية مستقرة، تصون الحقوق وتحفز المبادرة والإنتاج وتضمن عدالة التعامل مع الجميع.

وأكد أن توجيهات جلالة الملك بوضع مصلحة المواطن في صلب القرارات، تشكل معياراً حقيقياً لقياس نجاح السياسات العامة، مشددا على أهمية أن تنعكس جهود التحديث وتحسين الخدمات والإجراءات الحكومية على حياة المواطنين وأصحاب الأعمال، وأن يلمس التاجر والمستهلك نتائجها من خلال تبسيط الإجراءات وخفض كلف ممارسة الأعمال وتحسين الخدمات وتعزيز القدرة الشرائية وتحريك الأسواق.

وجدد ابو عودة اعتزازه والقطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان، بالقيادة الهاشمية، والتزام القطاع بمواصلة دوره الاقتصادي والمجتمعي، والعمل مع مختلف مؤسسات الدولة لخدمة العاصمة وقطاعها التجاري، مؤكدا أن الرسالة الأهم التي يحملها خطاب العرش هي أن قوة الأردن تبدأ من وحدة أبنائه، واحترام القانون، وصون مؤسساته، وتحمل الجميع مسؤولياتهم في حماية الوطن وبناء مستقبله.