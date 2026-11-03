الأردن: بعد (شتوة الزيتون).. راصد جوي يبشر بحالة مطرية جديدة

خبرني - قال الراصد والمتنبئ الجوي عمر آل ملكاوي إن خرائط الطقس بدأت تُظهر مؤشرات على حالة مطرية جديدة قد تتبع «شتوة الزيتون» الأولى، بما يبشر باستمرار الهطولات المطرية في بلاد الشام، وبدء موسم حراثة الأراضي وتجهيزها للزراعة.

وأوضح آل ملكاوي، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن طلائع الحالة المطرية المقبلة بدأت بالظهور على خرائط الطقس، معتبراً أنها تمثل مؤشراً إيجابياً على انطلاق موسم زراعي جديد.

وأشار إلى أن تعاقب الحالات المطرية يسهم في تهيئة التربة للحراثة والزراعة، إذ يؤدي امتصاص حبيبات التربة للمياه إلى انتفاخ بعض معادنها، وإضعاف قوى التماسك بين مكوناتها، ما يجعلها أكثر قابلية للتفكك والتليّن.

وبيّن أن هذه التغيرات الفيزيائية والكيميائية تساعد على تحسين قابلية التربة للحراثة واستقبال البذار، خصوصاً مع تتابع الهطولات المطرية خلال الموسم.

واستشهد آل ملكاوي بقوله تعالى: «فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ»، في إشارة إلى التغيرات التي تطرأ على التربة عند تشبعها بالمياه.

ولم يحدد آل ملكاوي في منشوره موعداً دقيقاً لبدء الحالة المطرية المرتقبة أو كميات الأمطار المتوقعة، مكتفياً بالإشارة إلى ظهور مؤشراتها الأولية على خرائط الطقس.