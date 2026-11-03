13 إصابة بحادث تصادم حافلتين في الزرقاء

خبرني - أُصيب 13 شخصاً، الثلاثاء، جراء حادث تصادم بين حافلتين من فئة النقل المتوسط على طريق خو، بالقرب من المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء شرقي الأردن، وفق حصيلة أولية أعلنتها الأجهزة الأمنية.

وقال مصدر أمني إن المعلومات الأولية تشير إلى تسجيل 13 إصابة في الحادث، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة تداعياته والوقوف على أوضاع المصابين.

وأضاف المصدر أن كوادر الدفاع المدني تحركت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، حيث باشرت فرق الإسعاف والإنقاذ تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل إخلائهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل الأجهزة المختصة متابعة الحادث والحالات الصحية للمصابين، في انتظار صدور معلومات إضافية بشأن طبيعة الإصابات.