*
الثلاثاء: 03 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

13 إصابة بحادث تصادم حافلتين في الزرقاء

  • 03 نوفمبر 2026
  • 08:42
13 إصابة بحادث تصادم حافلتين في الزرقاء

خبرني - أُصيب 13 شخصاً، الثلاثاء، جراء حادث تصادم بين حافلتين من فئة النقل المتوسط على طريق خو، بالقرب من المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء شرقي الأردن، وفق حصيلة أولية أعلنتها الأجهزة الأمنية.

وقال مصدر أمني إن المعلومات الأولية تشير إلى تسجيل 13 إصابة في الحادث، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة تداعياته والوقوف على أوضاع المصابين.

وأضاف المصدر أن كوادر الدفاع المدني تحركت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، حيث باشرت فرق الإسعاف والإنقاذ تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل إخلائهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل الأجهزة المختصة متابعة الحادث والحالات الصحية للمصابين، في انتظار صدور معلومات إضافية بشأن طبيعة الإصابات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن.. 6 أيام من البحث عن مفقود جرفته السيول قرب البحر الميت
الأردن.. 6 أيام من البحث عن مفقود جرفته السيول قرب البحر الميت
  • 2026-11-03 08:39
الأردن.. الأمن يوضح حقيقة إطلاق عيار ناري باتجاه دورية في عجلون
الأردن.. الأمن يوضح حقيقة إطلاق عيار ناري باتجاه دورية في عجلون
  • 2026-11-02 22:08
الأمن الأردني ينقذ سيدة سورية اشتعلت مركبتها قرب حدود جابر
الأمن الأردني ينقذ سيدة سورية اشتعلت مركبتها قرب حدود جابر
  • 2026-11-02 12:50
انهيار مغارة في قرية سالم بالبادية الوسطى
انهيار مغارة في قرية سالم بالبادية الوسطى
  • 2026-11-02 02:01
الحبس 6 أشهر لشابة سرقت ذهب صديقتها وباعته لشراء مكياج وعطور في الأردن
الحبس 6 أشهر لشابة سرقت ذهب صديقتها وباعته لشراء مكياج وعطور في الأردن
  • 2026-11-01 16:35
الأمن العام الأردني يحذر من حسابات مشبوهة
الأمن العام الأردني يحذر من حسابات مشبوهة
  • 2026-11-01 10:11