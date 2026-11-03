الأردن.. 6 أيام من البحث عن مفقود جرفته السيول قرب البحر الميت

خبرني - يشارك فريق «ساند» للبحث والإنقاذ في عمليات البحث عن المواطن الأردني حماد الظلام البلوي المفقود منذ 6 أيام، إثر السيول التي شهدتها منطقة السويمة قرب البحر الميت، في محافظة البلقاء غربي الأردن.

وتواصل الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني عمليات البحث عن المفقود، المعروف باسم «أبو إبراهيم»، بمشاركة فرق متخصصة ومتطوعين، في محاولة للعثور عليه بعد أن جرفته السيول الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها المملكة.

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية قد أعلنت العثور على جثة إحدى الفتاتين اللتين جرفتهما السيول في محافظة مادبا، فيما تستمر عمليات البحث عن الفتاة الثانية، إلى جانب المفقود في محافظة البلقاء.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام استمرار عمليات البحث والإنقاذ دون انقطاع، بمشاركة الطواقم المتخصصة من الدفاع المدني والشرطة، وتسخير الفرق والآليات والمعدات اللازمة للوصول إلى المفقودين.

وتأتي مشاركة فريق «ساند» ضمن الجهود المبذولة لدعم عمليات البحث الميدانية، بالتزامن مع استمرار تحركات فرق الإنقاذ في المناطق التي اجتاحتها السيول.