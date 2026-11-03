الأردن : أجواء لطيفة حتى الخميس وفرصة للأمطار الجمعة

خبرني - تنخفض درجات الحرارة قليلاً، اليوم الثلاثاء، ليصبح الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.

وبحسب التقرير يبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

اما الجمعة، تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس غائما جزئيًا إلى غائم أحياناً ويتوقع بإذن اللّٰه تعالى هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى قد يصحبها الرعد أحياناً، وهناك احتمال ضعيف في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة قد يصحيها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة ننشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26- 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24- 12 ، وفي المرتفعات الشمالية 22- 11 ، وفي مرتفعات الشراة 23 - 10 ، وفي مناطق البادية 26- 13 ، وفي مناطق السهول 26 - 14، وفي الأغوار الشمالية 30- 19 ، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 21، وفي البحر الميت 31 - 20، وفي خليج العقبة 32- 21 درجة مئوية.