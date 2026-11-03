بالفيديو .. سرق سيارة قيمتها 3 ملايين دولار وقادها صوب الحدود .. ومفاجأة بعض القبض عليه!

خبرني - تحولت زيارة رجل كرواتي لمقر شركة "بوغاتي ريماك" بحثا عن فرصة عمل إلى واقعة غير مألوفة، بعدما استولى على سيارة فاخرة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وقادها عبر الحدود إلى النمسا، ثم انتهت مطاردة شارك فيها رئيس الشركة والشرطة بمفاجأة.

وبدأت القصة عندما وصل الرجل، وهو في منتصف الثلاثينيات من عمره، إلى مقر الشركة قرب العاصمة الكرواتية زغرب، ولاحظ سيارة من طراز "بوغاتي شيرون" ومفتاحها داخلها، فاستقلها وانطلق بها بدلا من التقدم للحصول على الوظيفة التي جاء يبحث عنها.

وكشف ماتيه ريماك، الرئيس التنفيذي للشركة، تفاصيل الحادثة في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام.

مطاردة بسيارة بورشه عبر الحدود

لم تُكتشف السرقة على الفور، إذ اعتاد ريماك (38 عاما) ترك مفاتيح سياراته داخلها، بما في ذلك سيارات بوغاتي شيرون وريماك نيفيرا، معتمدا على شعوره بالأمان في كرواتيا.

لكن شخصا شاهد رجلا مجهولا يقود سيارة شيرون خارج مقر الشركة، فأبلغ الموظفين الذين بدؤوا يتساءلون عمن أخذها بعد أن تأكدوا من اختفائها.

وسارع ريماك إلى إبلاغ الشرطة، واستعان بنظام البيانات الموجود في السيارة لتتبع موقعها، بعدما أظهرت المعلومات أنها تتجه نحو سلوفينيا. ولم يكتفِ بمتابعة موقعها عن بُعد، بل استقل سيارة له من طراز "بورشه 911" وانطلق خلفها، رغم أن السارق كان قد سبقه بنحو ساعة.

وواصل فريق الشركة إرسال تحديثات عن موقع السيارة إلى الشرطة، وامتدت المطاردة إلى النمسا، حيث تمكنت السلطات من توقيف السائق واستعادة السيارة.

وقال ريماك إن قيمة السيارة المرتفعة جعلت عملية استعادتها أكثر تعقيدا مما توقع، إذ شارك عدد كبير من رجال الشرطة في التعامل مع الواقعة، واضطر إلى إثبات ملكيته للسيارة قبل استعادتها.

وبحسب موقع "دنيفنيك" الكرواتي، يبلغ السعر الأساسي لسيارة "بوغاتي شيرون" نحو 2.4 مليون يورو، لكنه يتجاوز 3 ملايين يورو (نحو 3.3 ملايين دولار) بعد احتساب الضرائب والرسوم في كرواتيا.

لماذا رفض تقديم شكوى ضد السارق؟

كانت المفاجأة عندما التقى ريماك بالرجل داخل مركز للشرطة في النمسا، بعدما سأله الضباط عما إذا كان يرغب في مقابلته. وأثناء اللقاء، أخبره الرجل بأنه جاء إلى مقر الشركة بحثا عن عمل، لكنه شاهد السيارة ومفتاحها بداخلها، فقرر قيادتها، وكان ينوي الوصول إلى ألمانيا.

ورغم أن السيارة تعرضت لبعض الأضرار، أعلن ريماك أنه لا يريد تقديم شكوى ضد الرجل، مشيرا إلى أن الأضرار يمكن إصلاحها، وأن الأهم بالنسبة إليه هو عدم تعرض أي شخص للأذى. وأبدى ريماك تعاطفا مع الرجل بعد لقائه، مشيرا إلى أنه بدا مضطربا، وأن لديه مشكلات شخصية، لكنه لم يقدم تفاصيل مؤكدة عن ظروفه.

كما كشف أنه كان يتصور في البداية أن الشرطة ستوقف السارق على جانب الطريق، ثم يستعيد سيارته، وربما يعيد الرجل إلى أسرته، لكن الواقعة تحولت إلى عملية أمنية واسعة بسبب قيمة السيارة.

ومع ذلك، فإن رفض مالك السيارة تقديم شكوى لا يعني انتهاء القضية، إذ أوضح ريماك أن السلطات الكرواتية والنمساوية ستواصل الإجراءات القانونية بحق المشتبه فيه نظرا إلى القيمة المرتفعة للسيارة.

درس لن ينساه رئيس بوغاتي

أقر ريماك بأن عادته بترك مفاتيح السيارات داخلها ساعدت على وقوع السرقة، موضحا أنه ظل يفعل ذلك سنوات دون أن يواجه مشكلة مماثلة.

وقال في الفيديو الذي نشره بعد استعادة السيارة إنه كان يشعر بأمان كبير في كرواتيا، ولذلك لم يكن يقلق بشأن ترك المفاتيح داخل سياراته. لكن الحادثة دفعته إلى تغيير هذه العادة، مؤكدا أنه لن يكررها مستقبلا.

وتعد بوغاتي شيرون من أشهر السيارات الرياضية الفاخرة في العالم، وهي تعمل بمحرك تبلغ قوته 1500 حصان، وتصل سرعتها القصوى المحددة إلكترونيا إلى 420 كيلومترا في الساعة.