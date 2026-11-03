بسبب رشة مياه .. مقتل لاعب مصري على يد جيرانه

خبرني - كشفت تقارير إعلامية مصرية عن تفاصيل الجريمة الصادمة التي أودت بحياة إبراهيم بغدادي، لاعب نادي البنك الأهلي السابق، إثر مشاجرة مع جيرانه في محافظة الإسماعيلية.

ولقي بغدادي (26 عاما) مصرعه خلال مشاجرة وقعت في منطقة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وتطورت من خلاف عادي إلى جريمة قتل باستخدام سلاح أبيض.

ووفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية، بدأت الواقعة عندما كان بغدادي يرش المياه أمام منزله، في محاولة لتلطيف الأجواء الحارة وتقليل الأتربة المتصاعدة من الطريق، قبل أن تتطاير قطرات منها على طفلة كانت تمر بالمكان برفقة أسرتها، ما تسبب في نشوب خلاف تطور لاحقا إلى اعتداء عنيف.

وأوضحت أن اللاعب تعرض لطعنتين نافذتين على يد أفراد من أسرة الطفلة، ليسقط غارقا في دمائه، في واقعة تحولت خلالها مشادة بسيطة كان من الممكن احتواؤها بالحوار إلى جريمة أودت بحياة شاب.

ونُقل اللاعب إلى المستشفى على وجه السرعة، حيث خضع لعملية جراحية استمرت نحو 6 ساعات في محاولة لإنقاذ حياته، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته.

وفي غضون ساعات من وقوع الجريمة، تمكنت قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن الإسماعيلية من القبض على اثنين من المتهمين، وبدأت التحقيق معهما تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة العامة، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية مصرية.

وفي تطور لاحق، أصدرت النيابة العامة تصريحا بدفن جثمان اللاعب، عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تنتظر نتائج تقرير الطب الشرعي والفحوص لتحديد ملابسات الوفاة واستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

وشيّع أهالي البغادة والقصاصين جثمان بغدادي إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة، قبل مواراته الثرى في مقابر العائلة، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأصدقائه وأبناء المنطقة.