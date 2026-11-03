أمباني يربح 8.5 مليارات دولار في يوم واحد ليصبح أغنى شخص في آسيا

خبرني - تصدر الملياردير الهندي موكيش أمباني قائمة أثرياء آسيا، بعدما أضاف نحو 8.5 مليارات دولار إلى ثروته خلال تعاملات الاثنين، مستفيدا من قفزة قاربت 12% في أسهم مجموعة ريلاينس إندستريز، أكبر شركة هندية من حيث القيمة السوقية، وفق ما أوردته مجلة فوربس الأمريكية.

وذكرت المجلة أن ثروة أمباني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة ريلاينس، ارتفعت بنسبة 10.5% إلى نحو 88.8 مليار دولار، بحسب قائمة فوربس اللحظية للمليارديرات، ليحتل المرتبة 23 عالميا ويتجاوز الصيني تشانغ يي مين، المؤسس المشارك لشركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، الذي قدرت ثروته بنحو 84 مليار دولار، في المرتبة 25 عالميا.

وجاءت مكاسب أمباني بعد ارتفاع أسهم ريلاينس إندستريز بنحو 12% خلال جلسة الاثنين، مما أضاف أكثر من 19 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، عقب إعلان نتائج مالية تجاوزت توقعات المحللين.

وبحسب فوربس، أعلنت الشركة إيرادات فصلية بلغت 255.5 مليار روبية هندية (2.7 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 213.67 مليار روبية (2.3 مليار دولار)، وهو ما عزز ثقة المستثمرين ودفع السهم إلى تسجيل مكاسب قوية.

ونقلت المجلة عن بلومبيرغ أن شركة الأبحاث المالية أفيندوس سبارك رفعت توصيتها لسهم ريلاينس من خفض الوزن النسبي إلى زيادة الوزن، لتصبح الشركة، للمرة الأولى منذ عام 2017، دون توصيات بالاحتفاظ أو البيع، وفق التصنيف الذي أوردته بلومبيرغ.

مكاسب من طرح جيو في البورصة

وتزامن ارتفاع أسهم ريلاينس مع الأداء القوي لشركة جيو بلاتفورمز، ذراع المجموعة للاتصالات والخدمات الرقمية، التي قفز سهمها بأكثر من 27% في أول جلسة تداول ببورصة مومباي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت فوربس إلى أن الطرح العام الأولي لشركة جيو جمع نحو 3.2 مليارات دولار، في أكبر اكتتاب بتاريخ الهند، عند تقييم للشركة بلغ نحو 106 مليارات دولار، فيما تحتفظ ريلاينس بحصة تقارب 66% من أسهمها.

وتعد جيو أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول في الهند، إذ تجاوز عدد مشتركيها 533 مليون مشترك حتى يونيو/حزيران الماضي، مما يعزز مكانتها في سوق الاتصالات والخدمات الرقمية الهندية.

وتأسست ريلاينس عام 1957 على يد ديروبهاي أمباني، والد موكيش أمباني، وتعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والاتصالات وتجارة التجزئة والإعلام والخدمات المالية.

وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة نحو 186 مليار دولار، وفقا للأرقام التي أوردتها فوربس، التي صنفتها في المرتبة 55 عالميا ضمن قائمة أكبر 2000 شركة عامة لعام 2026، بمبيعات بلغت 119.7 مليار دولار وأصول قيمتها 229.6 مليار دولار وأرباح سنوية قدرها 9.1 مليارات دولار.