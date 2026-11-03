ما الاسم الحقيقي والكامل للامين جمال؟.. والده يوضح

خبرني - كشف منير نصراوي، والد النجم الإسباني لامين جمال، عن خطأ شائع في اسم نجله، موضحا أن اسم "جمال" ليس اسم العائلة كما يعتقد كثيرون، بل إن اسم اللاعب الكامل هو لامين جمال نصراوي إبانا.

وقال منير نصراوي خلال بث مباشر شاركه موقع "إل شرينغتو": "سأخبركم بشيء.. اسمه لامين جمال، لكن جمال ليس اسم عائلته، فاسم عائلته هو نصراوي إبانا. أريد من الجميع أن يفهم ذلك".

وأضاف: "لامين جمال هو اسمه، ولهذا أناديه دائما: لامين جمال، في السراء والضراء يا بني".

ولا يبدو أن نجم برشلونة يعترض على اختصار اسمه؛ إذ سبق أن قال في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" عندما كان يبلغ 16 عاما: "اسمي لامين جمال، لكن إذا أردتم اختصاره، فيمكنكم مناداتي بلامين".

ويحمل قميص اللاعب مع برشلونة والمنتخب الإسباني اسم "لامين يامال"، الذي أصبح جزءا أساسيا من هويته الرياضية وعلامته التجارية.

جذور مغربية وغينية

ورغم نشأته في مدينة برشلونة، لم ينسَ لامين جمال جذوره العائلية، إذ تعود أصول والده إلى المغرب، فيما تنحدر والدته من غينيا الاستوائية.

ويضع اللاعب علمي البلدين على حذائه، مؤكدا ارتباطه بهما، كما حاول المغرب إقناعه بتمثيل منتخب أسود الأطلس، قبل أن يختار اللعب لإسبانيا التي مثلها في مختلف الفئات السنية.

وتعود قصة عائلة اللاعب مع الهجرة إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما وصلت جدته فاطمة نصراوي إلى إسبانيا بمفردها قادمة من المغرب.

وروى جمال أن جدته استقلت حافلة من المغرب، ومرت بالجزيرة الخضراء وغرناطة قبل أن تصل إلى ماتارو، حيث عملت في نوبات صباحية ومسائية وليلية لتوفير المال اللازم لإحضار والده وعمته اللذين بقيا في المغرب.

وبعدما أصبح نجما عالميا، اشترى لامين جمال منزلا لجدته في حي روكافوندا الشعبي الذي نشأ فيه، كما ظل يحتفي بجذوره من خلال إشارته الشهيرة «304»، في إشارة إلى الحي الذي قضى فيه طفولته.