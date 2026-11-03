ولي العهد يلتقي ولي العهد السعودي في الرياض

خبرني - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد في الرياض، الاثنين، مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات جلالة الملك عبدﷲ الثاني لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وتحياته لسمو ولي العهد السعودي، وتمنياته للأشقاء في السعودية بدوام التقدم والازدهار.

كما حمّل سمو الأمير محمد بن سلمان، سمو ولي العهد تحياته إلى جلالة الملك.

وأكد سمو ولي العهد تضامن الأردن الكامل مع السعودية الشقيقة ودعمها في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددا سموه على أن أمن السعودية من أمن الأردن، وأن أمن دول الخليج محوري لاستقرار المنطقة.

وأعرب الجانبان، خلال اللقاء، عن اعتزازهما بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالحهما وخدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وحضر سمو ولي العهد مأدبة عشاء أقامها سمو ولي العهد السعودي، تكريما لسموه والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء من الجانب الأردني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

كما حضره من الجانب السعودي، سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدﷲ وزير الخارجية، وخالد بن عبدالرحمن العيسى، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.