النفط يهوي بعد تلميح إيران إلى انفتاحها على محادثات سلام

خبرني - هوت أسعار النفط بأكثر من 7% الاثنين بعدما عززت المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين الآمال في إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران واستقرار إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 8.66 دولار أو 7.63% إلى 104.77 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7.66 دولار أو 7.36% إلى 96.46 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 103.28 دولار للبرميل، بينما بلغ أدنى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط 95.15 دولار.

وعزا بعض المحللين ذلك إلى الآمال في تحقيق تقدم دبلوماسي بعدما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي منح الحكومة صلاحيات معينة لإجراء محادثات سلام.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله إن طهران "ستحاول حل المشكلة عن طريق الحوار"، من دون الخوض في تفاصيل.

وأجرى المفاوضون الإيرانيون محادثات على مدى أيام مع الوسطاء القطريين بهدف إنهاء الحرب.

واختتم خام برنت تشرين الأول عند أعلى مستوى له في 6 أشهر وسط مخاوف من احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط مرة أخرى بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة الثلاثاء.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مضيفا أن مثل هذا الاتفاق "قد يحدث".

وتوجه وسطاء قطريون إلى طهران مساء الاثنين لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال بافيل مولتشانوف المحلل لدى ريموند جيمس إن مؤشرات التقدم في المحادثات الأميركية الإيرانية دفعت أسعار النفط للانخفاض، لكنه أشار إلى أن قدرا من الشك لا يزال مبررا بعد العديد من "البدايات الزائفة" خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس بنك "لا تزال سوق النفط تتفاعل بحساسية بالغة مع كل خبر يصدر من الشرق الأوسط".