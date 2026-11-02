بلاغ للنائب العام ضد طليقة حسام حسن.. اتهامات بالجمع بين زوجين

خبرني - في تطور مثير، تقدم محاميا حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد طليقته دينا مصطفى، المعروفة إعلامياً باسم "دان آدم"، تضمن اتهامات تتعلق بالتزوير في أوراق رسمية والجمع بين زوجين في الوقت نفسه.

فقد طالب البلاغ الذي تقدم به المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور نيابة عن حسام حسن، بفتح تحقيق فوري في وقائع وصفها مقدموه بأنها "تمس الشرف والأمانة"، وتكشف عن تفاصيل مثيرة في كواليس الزواج السابق لمدرب منتخب مصر.

ماذا تضمن البلاغ؟

هذا وكشفت أوراق البلاغ، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية مصرية، أن تفاصيل الزواج تعود إلى 20 أغسطس عام 2015، حين أُبرم عقد زواج عرفي شرعي بين حسام حسن ودينا مصطفى، بحضور شاهدين، كان من بينهما شقيق المدرب الكابتن إبراهيم حسن. ووفقاً للبند الأول من العقد، أقرت الزوجة صراحة بأنها خالية من أي موانع شرعية، وأنها ليست على ذمة رجل آخر.

لكن المفاجأة تفجرت لاحقاً، إذ اكتشف حسام حسن أن طليقته كانت لا تزال مرتبطة قانوناً وفعلياً بزوج سابق وقت إبرام عقد الزواج العرفي، فيما قدم الفريق القانوني، ضمن بلاغه، مستندات رسمية قال إنها تثبت أن الطلاق الفعلي بينها وبين زوجها السابق لم يقع إلا في 18 فبراير 2017، أي بعد نحو عام ونصف العام من زواجها العرفي بحسام حسن.



لذلك اعتبر الدفاع أن هذا التناقض الزمني يثير تساؤلات بشأن صحة الإقرارات الواردة في عقد الزواج، ويرى أنه يجعل عقد الزواج اللاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً، لمخالفته الشريعة والقانون الذي يجرم الجمع بين زوجين.

كما أكد دفاع حسام حسن أن أصول هذه المستندات بحوزته، وأنها متاحة لجهات التحقيق فور طلبها، موضحاً أن "مدرب منتخب مصر وقع ضحية لعملية تضليل وتدليس، إذ لم يكن يعلم بوجود أي ارتباط زوجي قائم وقت توقيع العقد"، وفقاً لما ورد في البلاغ.

وطالب مقدمو البلاغ بندب أحد أعضاء النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومواجهة الزوجة السابقة لمدرب الفراعنة بالأدلة والمستندات، تمهيداً لإحالتها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله، والجمع بين زوجين.

في المقابل، لم تصدر دان آدم أي تعليق حتى الآن بشأن البلاغ المقدم ضدها إلى النائب العام، كما لم يصدر عنها رد على الاتهامات الواردة فيه.



أزمات زواج حسام حسن

كان حسام حسن قد طلق زوجته الثانية السابقة، دينا مصطفى المعروفة باسم "دان آدم"، مؤخراً، بعد سلسلة من الأزمات التي اندلعت على خلفية خلافات بينها وبين زوجته الأولى.

فيما شهدت إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، خلال أغسطس الماضي، مشادة كلامية حادة تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين زوجة حسام حسن الأولى، هويدا الغرباوي، وزوجته الثانية "دان آدم"، وذلك بحضور حسام حسن نفسه.

وتسببت الواقعة وتداعياتها في تعرض "العميد" لحالة من الضغط العصبي الشديد، انتهت بسقوطه مغشياً عليه متأثراً بالموقف، وسط حضور أمني وتدخلات لفض الاشتباكات واحتواء تبادل الاتهامات، قبل تحرير محاضر رسمية انتهت وقتها بالتنازل.

وفي أعقاب تلك الواقعة التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي، قرر حسام حسن رسمياً الانفصال عن زوجته الأولى هويدا الغرباوي، لتُطوى بذلك صفحة زيجة استمرت سنوات طويلة، وأثمرت عن ثلاثة أبناء هم آية ورؤى وعمر، في محاولة لاحتواء تداعيات الصدام الأسري.

بعدها بأيام قليلة، قرر حسام حسن تطليق زوجته الثانية "دان آدم"، معلناً نهاية زيجة استمرت نحو 11 عاماً.