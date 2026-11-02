قطر تعيد تحريك المفاوضات الأميركية الإيرانية من طهران

خبرني - عاد وسطاء قطريون إلى العاصمة الإيرانية طهران، مساء الاثنين، لإجراء مشاورات مع وزير الخارجية عباس عراقجي بشأن مستجدات المفاوضات مع الولايات المتحدة، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب ويحول دون تجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

تأتي التحركات القطرية في أعقاب جولة من المشاورات استمرت ثلاثة أيام بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين في الدوحة، بهدف دفع المفاوضات والتوصل إلى صيغة اتفاق، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط إنهاء الحرب وترتيب الملفات المطروحة على طاولة التفاوض.

خطة الـ 7 خطوات

وتتمحور المقترحات الإيرانية حول خطة من سبع خطوات سبق أن طرحتها طهران في سبتمبر (أيلول) الماضي، لإنهاء الحرب ورفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز، مع طرح إمكانية تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالمضيق خلال يومين بدلاً من أسبوع، حال التوصل إلى اتفاق.

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي شارك في محادثات الدوحة لتسهيل تبادل الرسائل مع واشنطن عبر الوسطاء القطريين، فيما أشارت تقارير إلى تداول مسودة مقترح جديد واتجاه لعقد اجتماع متابعة، دون تحقيق اختراق حتى الآن، وفق ما نقلته "رويترز".

خلاف شروط إنهاء الحرب

ولا تزال المفاوضات تواجه خلافات جوهرية بشأن ترتيب الأولويات؛ إذ تسعي واشنطن إدراج الملف النووي الإيراني منذ بداية المفاوضات، بينما تشترط طهران إنهاء الحصار الأميركي على موانئها ورفع القيود المفروضة على صادراتها النفطية قبل الانتقال إلى الملفات الأخرى.



وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية وسط مخاوف من استئناف المواجهة العسكرية عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الثلاثاء، في ظل تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية شن ضربات جديدة على إيران، رغم إعلانه أن المفاوضات تسير بصورة إيجابية.