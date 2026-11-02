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الصقور يعترض على نتائج انتخابات رئاسة النواب ويطالب بكشف محاضر الاقتراع

  • 02 نوفمبر 2026
  • 23:39
الصقور يعترض على نتائج انتخابات رئاسة النواب ويطالب بكشف محاضر الاقتراع

خبرني - تقدّم النائب مجحم الصقور باعتراض رسمي على نتائج انتخابات رئاسة مجلس النواب، مطالبا بالكشف عن محاضر الاقتراع والفرز، والتحقق من الأرقام المعلنة، في ضوء وجود تفاوت بين مجموع الأصوات وعدد أعضاء المجلس.

وأكد الصقور أنه يحترم زملاءه النواب والنتائج التي تفرزها العملية الانتخابية، والتي تجري وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي، إلا أن الأرقام المعلنة تثير إشكالية قانونية تستدعي التوضيح والتحقق.

وأوضح أن مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون، إضافة إلى الأوراق الملغاة، بلغ 139 صوتا، في حين يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 138 نائبا، لافتا إلى أن هذه الفجوة تكتسب أهمية خاصة في ظل حصول الرئيس المنتخب على 70 صوتا، وهو الحد الأدنى للأغلبية المطلقة في حال حضور جميع أعضاء المجلس.

وأشار الصقور إلى أنه في حال ثبوت احتساب الصوت الزائد لصالح الرئيس المنتخب، فإن عدد الأصوات المحتسبة له يصبح 69 صوتا، الأمر الذي يستوجب، وفق أحكام المادة (14) من النظام الداخلي لمجلس النواب، إجراء جولة انتخابية ثانية.

وشدد على أن اعتراضه لا يستهدف تغيير إرادة أعضاء المجلس أو التأثير في خياراتهم، وإنما يهدف إلى التأكد من سلامة الإجراءات الانتخابية، والتحقق من أن النتيجة المعلنة تعكس إرادة النواب بصورة دقيقة، وتتوافق مع أحكام الدستور والنظام الداخلي.

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