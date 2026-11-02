بلومبرغ: ميتا تستهدف جمع 20 مليار دولار عبر إصدار سندات محتمل

خبرني - ذكرت بلومبرغ نيوز الاثنين، أن شركة ميتا تسعى إلى جمع ما لا يقل عن 20 مليار دولار من خلال طرح سندات محتمل عبر الحدود، مع لجوء شركة التكنولوجيا العملاقة مرة أخرى إلى أسواق الدين لجمع الأموال اللازمة لتوسيع بنيتها التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وتعمل ميتا، على غرار العديد من منافسيها في قطاع التكنولوجيا، على جمع الأموال من خلال السندات والأسهم لتمويل التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن هذا الإنفاق الكبير أصبح الآن محط اهتمام متزايد من جانب المستثمرين.

وأوردت بلومبرغ نيوز، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر، أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد، وقد يزداد حجم طرح السندات المحتمل اعتمادا على طلب المستثمرين.

وأضاف التقرير أن الشركة الأم لفيسبوك طلبت من سيتي جروب ومورجان ستانلي عقد مكالمات مع المستثمرين الاثنين وغدا الثلاثاء.

وأفادت بلومبرغ نيوز بأن بيع السندات بالدولار الذي قد تقوم به ميتا سيشمل آجال استحقاق تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاما، في حين سيتراوح عرض السندات باليورو بين نحو أربعة أعوام إلى ما يزيد قليلا عن 38 عاما.

ويأتي تقرير طرح السندات بعد قرابة أسبوع من إعلان الشركة عن خطط لإجراء أكبر طرح أسهم في تاريخها بقيمة تقارب 97.5 مليار دولار.

وتشمل عمليات الطرح مبيعات أسهم بنحو 37.5 مليار دولار تحدد سعرها الأسبوع الماضي، وخطط لجمع ما يصل إلى 60 مليار دولار لاحقا من خلال برنامج بيع الأسهم بسعر السوق.

وجمعت ميتا كذلك 30 مليار دولار من خلال طرح سندات العام الماضي، وباعت في نيسان سندات ذات تصنيف استثماري مقابل 25 مليار دولار.

وأثرت النفقات الضخمة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سلبا على التدفق النقدي لشركة ميتا، إذ أعلنت الشركة عن استنزاف نقدي 2.12 مليار دولار في الربع الثالث.

وعدلت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال ريتينجس الجمعة الماضي نظرتها المستقبلية لميتا من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى حالة الضبابية الكبيرة المحيطة بالإنفاق الرأسمالي للشركة والتدفق النقدي التشغيلي الحر.