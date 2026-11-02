العين الإماراتي يكتسح الاتحاد السعودي ويتصدر مجموعته في نخبة آسيا

خبرني - واصل العين الإماراتي انطلاقته المثالية في دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز 4 - 1 على مضيفه الاتحاد السعودي، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة يوم الاثنين.

وتقدم الفريق الإماراتي على أصحاب الأرض بهدف سجله أليخاندرو روميرو "كاكو" في الدقيقة 17 وأضاف رافاييل رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، قلص الاتحاد الفارق بهدف سجله مروان الصحفي الدقيقة 53، لكن العين عزز تقدمه بهدف عكسي سجله جان كلود سميتيش لاعب الاتحاد بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 58، واختتم ماتياس بالاسيوس الرباعية بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وانفرد العين بصدارة مجموعة الغرب مؤقتاً برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، متفوقا بفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي الإماراتي الذي سيحل ضيفاً على الهلال السعودي يوم الثلاثاء، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 4 نقاط في المركز العاشر.