الحسين إربد يؤكد جاهزيته لمواجهة الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا 2

خبرني - أكد المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم، كورو توريس، أهمية مواصلة العمل على تطوير الأداء الفني وتعزيز الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العام وتحقيق أهداف النادي في المنافسات القارية.

وقال توريس، خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان اليوم الاثنين، للحديث عن مواجهة الشرطة العراقي، إن مستوى الانسجام والتفاهم بين الجهاز الفني واللاعبين يشهد تطورا مستمرا، في ظل تفاعل اللاعبين مع الأفكار الفنية والعمل على تطبيقها داخل الملعب، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الجماعي للفريق.

وأضاف إن الجهاز الفني يثق بقدرات جميع اللاعبين وإمكاناتهم على تحمل المسؤولية وتقديم المستوى الذي يتناسب مع طموحات النادي، مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة.

بدوره، أكد لاعب الحسين إربد، أدهم القريشي، أن الفريق يسعى إلى مواصلة تطوير أدائه من مباراة إلى أخرى، من خلال الاستعداد الجيد للمواجهات وتقديم أفضل المستويات الفنية.

وأشار إلى أن الفريق يدرك طبيعة المرحلة الحالية، في ظل ضغط المباريات وقصر فترات الاستراحة، إلا أن اللاعبين يمتلكون القدرة والجاهزية للتعامل مع متطلباتها، مستندين إلى خبراتهم وإمكاناتهم وإدراكهم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

ويستضيف الحسين إربد، عند الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء، فريق الشرطة العراقي على استاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2، حيث يسعى إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز موقعه في المجموعة والمنافسة على صدارتها.