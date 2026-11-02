إعلان قائمة المنتخب الوطني تحت 17 للتصفيات الآسيوية

خبرني - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت سن 17 لكرة القدم، بقيادة المدرب أشرف شتات، قائمة ضمت 23 لاعباً، استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للناشئين 2027، والتي تقام خلال الفترة من 8 إلى 20 تشرين الثاني، في جمهورية لاوس.

وضمت القائمة 23 لاعباً وهم كرم النجار، عبدالله حمد، سيف الدين عتمة، هاشم الخطيب، فايز الرواشدة، إبراهيم الفواضلة، عبادة الرياحنة، أحمد بني ياسين، أحمد أبو دية، فارس أبو زمع، مهند العسل، يوسف أبو شيخة، محمد زكي، يزن قدادة، أسيد العدوان، عبدالحميد البداينة، جميل العيسى، أوس امصيطف، عبدالرحمن البابا، إبراهيم أبو حجر، خالد الصعصاع، موسى الدجاني، وفيصل الحوراني.

ويغادر وفد المنتخب الوطني ت17 فجر غد الثلاثاء 3 تشرين الثاني، إلى لاوس، حيث يستهل مشواره بمواجهة المستضيف، يوم الأحد 8 تشرين الثاني، ثم يلتقي سريلانكا يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني، قبل أن يواجه إيران يوم الثلاثاء 17 من ذات الشهر، ويختتم مبارياته بمواجهة باكستان الجمعة 20 تشرين الثاني.

وكان المنتخب الوطني تفوق على نظيره البنغالي 3-2، في اللقاء الودي الذي أقيم، اليوم الاثنين، على ملعب السلط، ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية، حيث سجل أهداف المنتخب فيصل الحوراني في الدقيقة 8 و11، ومحمد زكي في الدقيقة 14.

يذكر أن قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين 2027، وضعت المنتخب الوطني ت17 ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إيران، ولاوس، وباكستان، وسريلانكا، حيث تستضيف لاوس منافسات المجموعة بنظام التجمع.

وحسب نظام البطولة، جرى تقسيم المنتخبات المشاركة في التصفيات والبالغ عددها 35 منتخباً على 7 مجموعات، تضم كل منها 5 منتخبات، على أن يتأهل أبطال المجموعات إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين 2027، والتي تستضيفها أوزبكستان خلال أيار مطلع العام المقبل.

وسينضم أبطال المجموعات ال7 في النهائيات إلى المنتخبات ال9 المتأهلة إلى كأس العالم ت17، 2026 في قطر، والتي ضمنت تأهلها تلقائياً، وهي أستراليا، والصين، واليابان (حاملة اللقب)، وجمهورية كوريا، وقطر، والسعودية، وطاجيكستان، وأوزبكستان وفيتنام.

ويتطلع الاتحاد الأردني لكرة القدم من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت17، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تصفيات كأس آسيا للناشئين.