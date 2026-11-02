ترمب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق وقد يحدث ذلك

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين إن إيران ترغب في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب الأميركية ضد طهران، وإن اتفاقا كهذا "قد يحدث".

ولم يدل ترمب بمزيد من التفاصيل.

وكان مسؤول مطلع قال الاثنين إن المفاوضين الإيرانيين غادروا محادثات الدوحة الأحد، ولكن ليس بسبب صعوبات في المفاوضات التي تهدف للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف المسؤول أنه يجري تعميم مسودة اقتراح للحصول على ملاحظات بشأنها، وقد يعقد اجتماع للمتابعة.

وتعقد المحادثات بين إيران ووسطاء قطريين بشأن مقترح لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين من التوصل إلى اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تجدد الصراع بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة في الثالث من تشرين الثاني.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن المحادثات الجارية مع المسؤولين القطريين تشهد تقدما، وتهدف إلى مواصلة المشاورات مع الوسطاء، مؤكدا أن طهران مستعدة "للدفاع والدبلوماسية على حد سواء".

وأضاف عراقجي، في تصريحات لوسائل إعلام حكومية، أن المناقشات بشأن "مقترح اليومين" لا تزال مستمرة، من دون التوصل إلى نتيجة نهائية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، إن ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن هجمات جديدة على إيران، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي يفضل إنهاء الصراع عبر المسار الدبلوماسي.

وفي المقابل، أمر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في بيان السبت، القوات المسلحة بالتأهب للرد على أي هجمات، فيما أعلن الجيش الإيراني لاحقا اتخاذ خطوات لتعزيز جاهزيته.