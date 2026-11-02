تقلص خسائر أنثروبيك مع ارتفاع الإيرادات قبل طرح عام أولي

خبرني - أظهرت وثيقة تنظيمية معدلة صدرت الاثنين أن شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي قلصت بشكل حاد صافي خسائرها مقارنة بالربع السابق مع ارتفاع الإيرادات، مما يجعل المستثمرين يعيدون تقييم الوضع المالي للشركة قبل طرحها العام الأولي المرتقب.

وتتجه الشركة نحو ما قد يكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ، مما يضع أداءها المالي والتزامات إنفاقها الضخمة ضخم تحت المجهر، في الوقت الذي يتساءل فيه المستثمرون عما إذا كان النمو السريع في مجال الذكاء الاصطناعي كافيا لتبرير احتياجاتها الرأسمالية الهائلة.

ويقيم بعض المستثمرين الحاليين والمحتملين شركة أنثروبيك بنحو 1.5 تريليون دولار، بانخفاض عن قرابة تريليوني دولار بعد أن كشفت الشركة الناشئة عن تفاصيل أوضاعها المالية في فعالية استثمارية أقيمت في الآونة الأخيرة.

وانخفضت الخسارة الصافية لأنثروبيك إلى 23.29 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 أيلول من 66.3 مليار دولار في الربع الثاني، بينما قفزت الإيرادات إلى 16.96 مليار دولار من 11.56 مليار دولار.

وسجلت الشركة خسارة تشغيلية قدرها 567 مليون دولار في الربع الثالث، مقارنة بدخل تشغيلي بلغ 974 مليون دولار في الربع الثاني.

وتعكس الخسارة التشغيلية لأنثروبيك تكلفة إدارة أعمالها، بما يشمل البنية التحتية الحاسوبية والأبحاث، بينما تشمل خسارتها الصافية أيضا بنودا غير تشغيلية تتعلق بالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة.

وقال إيفان شلوسمان وويلي لي المديران في شركة نيوستيلار لرأس المال الاستثماري، في إشارة إلى التزامات الشراء والتأجير المستقبلية لأنثروبيك "يبرز النمو على هذا النطاق... وسنراقب متى ستصبح تلك السعة متاحة، ومتى ستبدأ المدفوعات، وكيف ستنمو الإيرادات مقابل تلك الالتزامات".

وبلغت التزامات الإنفاق لأنثروبيك قرابة 895.4 مليار دولار فيما يتعلق باتفاقيات الحوسبة مع شركاء، من بينهم أمازون وجوجل التابعة لشركة ألفابت، وهي من أكبر التزامات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المسجلة على الإطلاق.