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إنزاغي: الهلال بات قويا.. وأرقامه تثبت كلامي

  • 02 نوفمبر 2026
  • 22:21
إنزاغي الهلال بات قويا وأرقامه تثبت كلامي

خبرني - أكد الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال السعودي أن فريقه بات يقدم كرة قدم قوية، مشيراً إلى أنه سيحدد مشاركة غابرييل مارتينيلي وروبن نيفيز أمام شباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد نهاية تدريب يوم الاثنين.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: بعد عام ونصف من قيادتي للهلال أصبح الفريق يلعب بشكل قوي حالياً وهو ما تعكسه أرقام الفريق باعتباره الأفضل هجوماً ودفاعاً، ونعمل بشكل يومي من أجل تحسين مستوى الفريق.

وختم: لدينا بعض اللاعبين لديهم بعض المشاكل البدنية مثل غابرييل مارتينيلي المصاب، وروبن نيفيز، وكريسينسيو سامرفيل، وسالم الدوسري، وسنرى وضعهم بعد المران الأخير.

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