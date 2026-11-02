دانون: لا نقاش في إسرائيل أو أميركا بشأن توجيه ضربة نووية لإيران

خبرني - أكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الاثنين، أن بلاده ستدعم أي قرار تتخذه الولايات المتحدة بشأن إيران، وذلك فيما تتواصل المفاوضات بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء بشكل مكثف.

وقال دانون، حول احتمال توجيه ضربة نووية لإيران، إنه لا توجد نقاشات داخل إسرائيل أو الولايات المتحدة بشأن هذا الخيار.

كما أشار إلى أن إيران تواصل مساعيها لامتلاك سلاح نووي، مؤكداً أنها لم تتوقف عن العمل في هذا الاتجاه.

ولفت إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تمتلكان التكنولوجيا اللازمة لمعرفة ما يجري داخل إيران، ومتابعة التطورات المرتبطة ببرنامجها النووي.

نتنياهو يضغط نحو استئناف الحرب

أتى ذلك، فيما كشف مسؤولون إسرائيليون وأميركيون أن نتنياهو ضغط باتجاه استئناف العمليات العسكرية ضد إيران فور انتهاء الانتخابات النصفية الأميركية، وفق ما نقلته القناة الـ12.

بالمقابل، أبدى ترامب رغبة في استنفاد المسار التفاوضي، مطالباً إسرائيل بعدم عرقلة الجهود الدبلوماسية أو التشويش عليها.

لكن موقف الرئيس الأميركي قد يتغير في حال فشل المفاوضات، ما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة بشأن مسار التعامل مع إيران.

وكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده باستئناف الضربات ضد طهران. وقال خلال تجمع انتخابي إنه قد يضطر لتوجيه "ضربة ساحقة" لإيران في وقت لم يحدده.

كما أضاف ترامب أمام أنصاره خلال تجمع انتخابي، الأحد، في ولاية آيوا قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة الثلاثاء "في مرحلة ما، سنضطر لتوجيه ضربة ساحقة لهم".

في المقابل، حذّرت إيران من أن أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من الحرب السابقة، مؤكدة أن واشنطن لن تكون صاحبة القرار في تحديد نهايتها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، إن "أي حرب في المستقبل قد تستمر أطول من الحرب السابقة، ولن يكون الرئيس الأميركي في موقع يتيح له فرض توقيت انتهائها أو شروط إنهائها"، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني