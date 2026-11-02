أصالة تهدي السعودية أغنية «ذرى هالدار»

خبرني - قدمت النجمة السورية أصالة عملًا غنائيًا جديدًا بعنوان «ذرى هالدار»، عبرت من خلاله عن اعتزازها بالمملكة العربية السعودية وشعبها، مستعينةً بكلمات وطنية تحمل معاني الفخر والانتماء.

وروجت الشركة المنتجة للأغنية الجديدة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، ونشرت مقطعاً من كلماتها جاء فيه: «حنا ذرى دارٍ لها الدين دستور.. يحيا السعودي يوم يفدى بلاده»، معلنةً طرح العمل الجديد للفنانة أصالة بعنوان «ذرى هالدار».

وتعاونت أصالة في الأغنية مع الشاعر عبدالله بن فيصل بن يزيد، الذي كتب كلماتها، فيما وضع ألحانها وتر، وتولى هشام السكران مهمة التوزيع الموسيقي.

وعلى صعيد نشاطها الغنائي خلال الفترة المقبلة، تستعد أصالة للقاء جمهورها في ألمانيا من خلال حفل فني مقرر إقامته يوم الجمعة 22 يناير/ كانون الثاني 2027.

ومن المنتظر أن تقدم الفنانة السورية خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها التي أسهمت في ترسيخ مكانتها بين أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي، وسط توقعات بحضور محبيها من الجمهور الألماني وأبناء الجاليات العربية المقيمة هناك.

وتحيي أصالة الحفل على مسرح «يايلا أرينا» بمدينة كريفيلد الألمانية، في موعد ينتظره جمهورها لمتابعة عروضها الغنائية والاستمتاع بأعمالها المعروفة.