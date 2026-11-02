"روح اسأل أمك" تشعل أزمة بين إلهام شاهين ومرتضى منصور

خبرني - شهدت الساحة الإعلامية في مصر سجالاً حاداً بين رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور والفنانة إلهام شاهين، وذلك على خلفية تصريحات متبادلة تضمنت انتقادات مباشرة ومواقف متباينة، ما أثار تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تصريحات أشعلت الأزمة

بدأت الأزمة خلال مشاركة شاهين أمس الأحد في الدورة الحادية عشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، التي تحمل اسم الفنانة سهير المرشدي، حيث حضرت بصفتها الرئيسة الشرفية للمهرجان.

وخلال تصريحاتها، انتقدت شاهين ما وصفته بقيام بعض الأشخاص بتصوير المواطنين في الشوارع ونشر المقاطع المصورة عبر مواقع التواصل، في إشارة إلى منصور، معتبرة أن منصات التواصل تمثل "أكبر مصيبة في حياتنا".



كما أعربت عن استيائها من أسلوب بعض الشخصيات في التعامل مع الصحافيين، قائلة إنها فوجئت بأشخاص يجمعون الصحافيين في الشارع ويردون على أسئلتهم بعبارات غير لائقة مثل "روح اسأل أمك". كذلك حذرت من وجود "لجان مأجورة" ممولة، قالت إنها تسعى إلى الإساءة للفن والنيل من مكانة مصر.

رد هجومي من مرتضى منصور

في المقابل، رد منصور على شاهين بانتقادات حادة، متطرقاً إلى مواقف سابقة أثارت جدلاً بينها وبين محبي الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقال في تصريحاته: "بلاش أنا يا إلهام، أنا عارف كل حاجة عنك"، مؤكداً أنه يمتلك تفاصيل وقصصاً عنها سمعها من أشخاص آخرين، وأشار إلى شخص يدعى رامي.

غير أنه لم يكتف بذلك. بل كتب لاحقاً تدوينة على فيسبوك توعد فيها بملاحقة شاهين، قائلاً: "انتظريني انتي واللي وراكي يوم 5 نوفمبر الجاري أمام فندق سميراميس إنتركونتيننتال".

خلفية الجدل في الوسط الفني

يأتي هذا السجال في وقت يشهد الوسط الفني جدلاً واسعاً على خلفية إطلالات بعض الفنانات خلال مهرجان الجونة السينمائي، وهي القضية التي فجّرت خلافاً آخر بين الإعلامية نجوى إبراهيم ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

فقد انتقدت إبراهيم بعض الأزياء التي ظهرت بها فنانات خلال المهرجان، متسائلة عن مدى ملاءمتها للمناسبات العامة والعمل الفني، كما وجهت انتقادات إلى أزواج الفنانات بسبب عدم اعتراضهم على تلك الإطلالات.

مواجهة مع أشرف زكي

وتصاعد الخلاف لاحقاً إلى مداخلة هاتفية مباشرة في برنامج "بيت العز"، أعرب خلالها أشرف زكي عن رفضه لما اعتبره مساساً بكرامة الفنانات، مطالباً إبراهيم بالاعتذار أو الكشف عن الأسماء التي كانت تقصدها في تصريحاتها.

غير أن الإعلامية تمسكت بحقها في إبداء رأيها، مؤكدة أن حديثها جاء بدافع الحرص على الوسط الفني ومن منطلق إحساسها بالمسؤولية تجاهه، من دون نية للإساءة أو التجريح الشخصي، لينتهي الخلاف بتأكيد الطرفين احترام كل منهما للآخر رغم استمرار اختلاف وجهات النظر.