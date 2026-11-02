3 أجهزة آيباد جديدة من «أبل».. تعرف على أبرز المواصفات

خبرني - تستعد شركة «أبل» لإحداث تغييرات جديدة في سلسلة أجهزتها اللوحية، مع خطط لإطلاق 3 طرازات محدثة من أجهزة «آيباد» خلال النصف الأول من عام 2027.

يأتي ذلك وسط توقعات بترقيات تشمل الشاشات والمعالجات وتقنيات تحسين الأداء، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

وتتضمن الأجهزة المنتظرة الجيل الجديد من "آيباد آير"، و"آيباد برو"، إلى جانب النسخة الاقتصادية التي تحمل اسم "آيباد 12"، فيما تشير التسريبات إلى اختلاف طبيعة التحديثات التي سيحصل عليها كل جهاز، لتشمل تحسينات تقنية قد تمنح المستخدمين تجربة أكثر تطورًا.



شاشة OLED تصل إلى آيباد آير الجديد

من أبرز التغييرات المنتظرة في الجيل المقبل من "آيباد آير" انتقاله إلى شاشات OLED، في خطوة تستهدف تطوير تجربة العرض مقارنة بالأجيال السابقة.

ولا تقتصر الترقية المتوقعة على الشاشة فقط، إذ تشير المعلومات التي أوردها مارك غورمان، الصحفي المتخصص في شؤون التكنولوجيا بوكالة "بلومبيرغ"، ضمن نشرته الأسبوعية "Power On"، إلى أن الجهاز سيعمل بمعالج M5، بما يمثل تحديثًا في قدراته التقنية.

وتأتي هذه التوقعات بعد إعلان "أبل" عن إصدار جديد من "آيباد ميني" مزود بشاشة OLED الشهر الماضي، في مؤشر على توجه الشركة لتوسيع استخدام هذه التقنية ضمن أجهزتها اللوحية.



آيباد برو بمعالج M6 وتقنية جديدة لتبديد الحرارة

على الجانب الآخر، ينتظر أن يحصل الجيل القادم من "آيباد برو" على مجموعة من التحسينات التي تركز بصورة أكبر على الأداء، إذ تشير التسريبات إلى تزويده بمعالج M6 الجديد.



ومن المتوقع أيضًا أن تعتمد "أبل" نظام غرفة بخار لتبديد الحرارة داخل الجهاز، وهي تقنية تستهدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة أثناء التشغيل، بما يساعد على الحفاظ على مستوى الأداء لفترات أطول، خصوصًا خلال المهام التي تتطلب قدرات معالجة مرتفعة.

ويمثل الجمع بين المعالج الجديد ونظام التبريد المتوقع أبرز ملامح التحديث المنتظر للجهاز، وفقًا لما كشفه تقرير "بلومبيرغ".

آيباد 12 الاقتصادي يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي

أما الإصدار الأساسي، المعروف باسم "آيباد 12"، فمن المتوقع أن يحصل بدوره على تحديثات مهمة، رغم كونه الفئة الاقتصادية ضمن تشكيلة الأجهزة اللوحية للشركة.

وتشير الشائعات إلى احتمالية تزويده بمعالج A19، الذي يتيح دعم مزايا الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence"، إلى جانب شريحة N1 التي توفر دعم الاتصال بشبكات Wi-Fi 7.

وفي النسخ الداعمة للاتصال الخلوي، يُتوقع أن يستخدم الجهاز مودم C1X المطور من "أبل"، والذي يتميز بكفاءة استهلاك الطاقة، بما يضيف تحسينًا تقنيًا آخر إلى الإصدار الأساسي المنتظر.

هل ترتفع أسعار أجهزة آيباد الجديدة؟

ورغم تعدد الترقيات المتوقعة للأجهزة الثلاثة، لا تزال مسألة أسعارها عند الإطلاق غير واضحة، إذ لم تتضمن التسريبات معلومات مؤكدة بشأن احتمالية زيادة أسعار الطرازات الجديدة.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بعد الزيادة التي شهدها سعر "آيباد ميني" مؤخرًا، إذ أعلنت "أبل" عن إصداره الجديد بسعر يبدأ من 699 دولارًا، بزيادة قدرها 200 دولار مقارنة بسعر إطلاق الجيل السابق في عام 2024.

وسبق ذلك رفع سعر الجيل السابق إلى 599 دولارًا خلال يونيو/حزيران 2026، قبل الإعلان عن الإصدار الأحدث بالسعر الجديد، وهو ما يفتح المجال أمام التساؤلات بشأن سياسة التسعير التي ستتبعها الشركة مع أجهزة "آيباد" المرتقب طرحها خلال عام 2027.