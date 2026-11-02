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هميسات: ما حصل خيانة

  • 02 نوفمبر 2026
  • 20:22
هميسات ما حصل خيانة

خبرني - قال رئيس كتلة مبادرة النيابية، النائب أحمد الهميسات، إنه استقال من حزب مبادرة، واصفًا ما حدث في انتخابات موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، التي جرت اليوم، بأنه «خيانة» داخل الائتلاف وكتلته.

وأضاف الهميسات، في تصريحات صحفية ، أن الائتلاف كان يضم 104 نواب، قائلًا: «هناك خيانة، والخيانة كمان من داخل الكتلة عندي، للأسف الشديد».

وحول انسحاب أعضاء آخرين من الكتلة، أكد الهميسات انسحاب النائب محمد البستنجي.

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية انضمامه إلى حزب آخر، انتقد الهميسات واقع الأحزاب السياسية، كما نفى ما يُتداول بشأن انضمامه إلى كتل نيابية أخرى داخل المجلس، معتبرًا أنها لا تلبي طموحات الشارع وليست من رحمه.

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