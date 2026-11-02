النقابة اللوجستية: خطاب العرش يرسخ أولوية أمن الوطن ويؤكد أن الإنجاز الاقتصادي يقاس بأثره على المواطن

خبرني - أكد نقيب النقابة اللوجستية الأردنية نزار صالح أن خطاب العرش السامي، الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني لدى افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، حمل رسائل وطنية واضحة تجمع بين صون أمن الأردن ووحدته، وتسريع الإنجاز الاقتصادي، وترسيخ سيادة القانون، بما يعزز منعة الدولة ويحفظ مصالح المواطنين.

وقال صالح إن تأكيد جلالته أن مصلحة المواطن يجب أن تكون في صلب القرار يضع مسؤولية كبيرة على مختلف المؤسسات لترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة، تنعكس على مستوى المعيشة، وتوسيع فرص العمل، وتحسين الخدمات، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وأضاف أن دعوة جلالة الملك إلى تسريع إنجاز المشاريع الكبرى في مسار التحديث الاقتصادي تستدعي تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة المعيقات التي تواجه الاستثمار والإنتاج، وربط خطط التنفيذ بمواعيد واضحة ومؤشرات تقيس الأثر الفعلي على الاقتصاد وحياة المواطنين.

وأوضح صالح أن القطاع اللوجستي شريك أساسي في تحقيق هذه الأهداف، لما يمثله من حلقة وصل بين قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والأسواق المحلية والخارجية، مؤكدا أن تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع التحول الرقمي، من شأنه خفض كلف الأعمال، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية.

وأشار إلى أن البناء على موقع الأردن ودوره الإقليمي يتطلب مواصلة تطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بحركة البضائع والتجارة، وتوسيع الشراكة مع العاملين في القطاع، بما يدعم قدرة المملكة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل نوعية ومستدامة.

وشدد صالح على أن الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية تشكل أساسا راسخا لأي تقدم اقتصادي، معربا عن اعتزاز النقابة بالقوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وتقديرها لتضحياتها في حماية الوطن وصون أمن أبنائه، ومؤكدا أن تماسك الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية مصدر قوة في مواجهة التحديات.

وأكد أن النقابة اللوجستية الأردنية تتطلع إلى شراكة مؤسسية فاعلة مع الجهات المعنية، تسهم من خلالها بخبرة منتسبيها ومقترحاتهم في تطوير القطاع ومعالجة تحدياته، انطلاقا من الإيمان بأن الاستجابة للتوجيهات الملكية تكون بالعمل المسؤول والإنجاز الذي يلمس المواطن أثره، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والصمود.