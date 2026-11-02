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  • القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ(36) من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن

القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ(36) من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن

  • 02 نوفمبر 2026
  • 19:56
القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ36 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن

خبرني - أجلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الإثنين، الدفعة السادسة والثلاثين من الأطفال المرضى في قطاع غزة، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وتضم الدفعة الجديدة 26 طفلاً مريضاً، يرافقهم 26 من ذويهم، حيث جرى نقلهم إلى المملكة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تواصل المملكة تقديمها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتأتي عمليات الإجلاء، التي بدأت في شهر آذار عام 2025، بالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ووفق الإجراءات والمعايير الصحية المعتمدة، بما يضمن توفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال المرضى.

وتجسد هذه المبادرة الدور الإنساني والطبي الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، إلى جانب توفير الرعاية الصحية اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً.

وتؤكد المملكة، من خلال استمرار هذه الجهود، التزامها بدعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية والطبية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بما يسهم في التخفيف من معاناة المرضى والجرحى وتوفير العلاج والرعاية لهم.

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