الجيش الإيراني: حريق ينشب في ناقلة نفط أثناء عبور مضيق هرمز

خبرني - كشفت العلاقات العامة للقوة البحرية في الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، عن تعرض ناقلة نفط لحادث واندلاع حريق فيها، إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة شرقي مضيق هرمز، وصفتها بأنها محظورة وغير آمنة.

وجاء في بيان القوة البحرية، إن الناقلة كانت أوقفت تشغيل أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بها، محذرة أصحاب الناقلات من محاولة عبور المناطق المحظورة من دون تنسيق، أو تعطيل أنظمة التعرف لتجاوز القيود المفروضة على حركة السفن.

وأضاف البيان، أن عواقب الملاحة من دون تنسيق في المناطق عالية الخطورة قد تشمل الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، احتراق 11 ناقلة نفط وصفتها بـ"المخالفة" في مضيق هرمز منذ 25 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن بعض هذه الناقلات غرقت في أعماق البحر.

وقالت القيادة، إن هذه الحوادث وقعت خلال الأيام التسعة الماضية، منذ 25 أكتوبر، وهو اليوم الذي شهد زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، إلى مضيق هرمز، التي وصفتها طهران بأنها زيارة استعراضية.