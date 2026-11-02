لأول مرة منذ الانتخابات.. قادة أحزاب معسكر التغيير يلتقون غدا لتنسيق تحركاتهم السياسية

خبرني - من المقرر أن يعقد قادة أحزاب معسكر التغيير الإسرائيلي، صباح غد الثلاثاء، اجتماعا لبحث تنسيق التحركات والخطوات السياسية المقبلة، في أول لقاء يجمعهم منذ الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

ويضم الاجتماع المرتقب خمسة من أبرز قادة أحزاب المعسكر، وهم رئيس حزب "يشار" غادي أيزنكوت، ورئيس حزب "بينت 2026" نفتالي بينت، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد.

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على تنسيق مواقف أحزاب المعسكر إزاء المرحلة السياسية المقبلة، وبحث آليات العمل المشترك وتوحيد التحركات في أعقاب نتائج الانتخابات، في ظل التحديات التي تواجه قوى المعارضة ومساعيها للتعامل مع المشهد السياسي الجديد.

ويمثل اللقاء أول تحرك جماعي معلن لقادة الأحزاب الخمسة منذ الانتخابات، ويأتي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة التنسيق الذي ستعتمده هذه الأحزاب خلال الفترة المقبلة، ومدى قدرتها على بلورة موقف موحد إزاء تشكيل الحكومة والتحركات البرلمانية والسياسية القادمة.