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الشرفات يتساءل: هل يُعاد فرز أصوات رئاسة مجلس النواب؟

  • 02 نوفمبر 2026
  • 19:15
الشرفات يتساءل هل يُعاد فرز أصوات رئاسة مجلس النواب

خبرني - أثار عضو مجلس الأعيان الأسبق طلال الشرفات تساؤلات بشأن دقة نتائج انتخابات رئاسة مجلس النواب، بعد رصد تباين محتمل بين مجموع الأصوات المعلنة وعدد أعضاء المجلس، داعياً إلى إعادة فرز الأصوات في حال ثبوت هذا التباين.

وقال الشرفات، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن مجموع الأصوات المعلنة، وفق الأرقام التي أشار إليها، بلغ 139 صوتاً، في حين يضم مجلس النواب 138 نائباً، متسائلاً عما إذا كان المجلس سيبادر إلى إعادة الفرز وإعلان النتيجة بدقة لحسم هذا التباين.

وهنّأ الشرفات النائب إبراهيم الطراونة بانتخابه رئيساً لمجلس النواب، والنائب آية الله فريحات بفوزه بمنصب النائب الأول للرئيس، مؤكداً أهمية الاحتكام إلى قواعد العمل الديمقراطي ومبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

وشدد على أن الأمر يقع في عهدة مجلس النواب، معتبراً أن "هيبة المؤسسات يصونها وضوح الإجراءات ودقة النتائج".

ولم يجزم الشرفات بوقوع خطأ في عملية الفرز، وإنما ربط دعوته إلى إعادة احتساب الأصوات بثبوت التباين بين الأرقام المعلنة وعدد أعضاء المجلس.

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