شريف مدكور عن إصابته بالسرطان: «بقول الحمد لله إن جالي كانسر»

خبرني - تحدث الإعلامي المصري شريف مدكور عن تجربته مع مرض السرطان، كاشفًا كيف غيّرت نظرته للحياة.

وأكد شريف مدكور أنه أصبح أكثر تقديرًا للحظات اليومية ومشاعر المحيطين به بعد خوض هذه التجربة.

واستعاد تفاصيل تجربته مع الإصابة بالسرطان، في تصريحات تلفزيونية، متحدثًا عن التغييرات التي طرأت على حياته وطريقة تفكيره بعد اكتشاف إصابته بالمرض.

وأكد الإعلامي المصري أنه يتعامل مع تجربته الصحية بنظرة إيجابية، موضحًا أنها ساعدته على إعادة تقييم كثير من الأمور في حياته، والتعرف بصورة أعمق على مشاعر المحبة التي يحملها له المحيطون به.

وقال شريف مدكور خلال اللقاء: «أنا بقول الحمد لله إن أنا جالي كانسر، ليه؟ أولًا شوفت حب الناس، ونظرتي للحياة اختلفت إلى الأحسن مش إلى الأوحش».

وأوضح أن اكتشاف إصابته بالسرطان لم يدفعه إلى النظر للحياة بصورة سلبية، بل جعله أكثر تقديرًا لما يعيشه، بعدما لمس محبة الناس واهتمامهم به خلال فترة مرضه، وهو ما انعكس على رؤيته للأمور وطريقة تعامله معها.

رسالة شريف مدكور لمرضى السرطان

ووجه شريف مدكور رسالة إلى الأشخاص الذين يمرون بتجربة الإصابة بالسرطان، داعيًا إياهم إلى عدم السماح للمرض بتغيير حياتهم نحو الأسوأ، والتعامل مع التجربة باعتبارها فرصة لإعادة النظر في تفاصيل حياتهم وتبني رؤية أكثر إيجابية.

وأضاف الإعلامي المصري: «ودي حاجة بقولها لأي حد مريض بهذا المرض، خلي المرض ده يحسن حياتك إلى الأحسن».

وشدد مدكور من خلال حديثه على أهمية الحفاظ على النظرة الإيجابية خلال مواجهة المرض، وعدم الاستسلام للمشاعر السلبية التي قد تصاحب رحلة العلاج، مستندًا في رسالته إلى تجربته الشخصية والتغييرات التي شهدتها حياته بعد إصابته بالسرطان.