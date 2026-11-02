التوافقات النيابية تتصدع... من صوّت للطراونة وتخلّى عن هميسات؟

خبرني - لم تصمد التوافقات التي أبرمتها أربع كتل نيابية أردنية بشأن توزيع مناصب المكتب الدائم لمجلس النواب أمام نتائج الاقتراع، إذ نجح مرشح كتلة "الميثاق" إبراهيم الطراونة في الفوز برئاسة المجلس، فيما خسر مرشح كتلة "مبادرة" النائب أحمد هميسات المنافسة على موقع النائب الأول للرئيس أمام النائب آية الله فريحات.

وكانت كتل "الميثاق" و"مبادرة" و"عزم" و"الأحزاب الوسطية والإصلاح" قد توصلت، في 29 تشرين الأول الماضي، إلى تفاهمات بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم خلال الدورة العادية الثالثة، انتهت إلى اعتماد إبراهيم الطراونة مرشحاً رسمياً عن كتلة "الميثاق" لرئاسة المجلس، وأحمد هميسات عن كتلة "مبادرة" لمنصب النائب الأول، فيما اتجهت كتلة "عزم" إلى ترشيح النائب إبراهيم الجبور لمنصب النائب الثاني.

ونجح التوافق في إيصال الطراونة إلى رئاسة المجلس، بعدما حصل على 70 صوتاً، مقابل 38 صوتاً لمنافسه مجحم الصقور و23 صوتاً لسليمان الزبن، فيما سُجلت سبع أوراق اقتراع ملغاة.

لكن نتائج انتخابات النائب الأول للرئيس جاءت مخالفة للتفاهمات المسبقة، بعدما تفوق فريحات بـ 88 صوتا على هميسات الذي حصل على 46 صوتاً، مرشح كتلة "مبادرة"، ما أظهر أن الاتفاقات بين الكتل على توزيع المناصب لم تضمن التزام النواب بها داخل صناديق الاقتراع.

وتأتي هذه النتائج وسط جدل بشأن التفاهمات النيابية، بعدما انتقد النائب مجحم الصقور ترتيبات اختيار رئيس المجلس، واتهم الحكومة بالتدخل فيها، مؤكداً ضرورة أن يكون اختيار قيادة السلطة التشريعية نتاج إرادة النواب الحرة، لا تفاهمات تُحسم خارج قبة البرلمان.