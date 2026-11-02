السفير أبو رمان يزور جامعة المنستير التونسية

زار سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية التونسية، عبدالله أبو رمان، اليوم الاثنين 2 تشرين الثاني 2026، جامعة المنستير بمدينة المنستير التونسية، حيث التقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور كمال شرادة، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سامي يوسف، وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور محمد صالح.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسسات الجامعية في البلدين الشقيقين، وتوسيع آفاق تبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات التعليمية والبحثية. كما تناول اللقاء أوضاع الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعة، وسبل تيسير شؤونهم الأكاديمية، وتعزيز التنسيق والتواصل مع إدارة الجامعة.

وتجوّل السفير أبو رمان في عدد من مرافق الجامعة، والتقى مجموعة من الطلبة الأردنيين، الذين يبلغ عددهم نحو 130 طالباً وطالبة، يدرسون في التخصصات الطبية من السنة الأولى وحتى السادسة، في إطار التعاون الأكاديمي والعلمي بين الأردن وتونس.

واطمأن السفير على أحوال الطلبة الأكاديمية والمعيشية، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، مؤكداً حرص السفارة على متابعة شؤونهم، وإدامة التواصل معهم ومع الجهات الجامعية المختصة، وتقديم ما أمكن من دعم ورعاية لتيسير مسيرتهم الدراسية.

وأعرب السفير أبو رمان عن تقديره لرئاسة جامعة المنستير وإدارتها وهيئتها التدريسية، لما توليه من اهتمام ورعاية للطلبة الأردنيين، مثمّناً مستوى التعاون الأكاديمي بين البلدين الشقيقين، ومتمنياً للجامعة وطلبتها دوام التقدم والنجاح.