إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم في 5 كانون الأول

خبرني - أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاثنين، أن انتخابات مجلس إدارته الجديد ستجرى السبت 5 كانون الأول المقبل، خلال الاجتماع العادي للهيئة العامة للاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث للعام 2026، الذي عقد مساء الاثنين، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأعرب سمو الأمير علي عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لأسرة كرة القدم الأردنية في إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، بما يسهم في تعزيز مسيرة الاتحاد وتحقيق تطلعات منظومة كرة القدم الأردنية، ومواصلة العمل نحو مزيد من التطور والإنجازات على مختلف المستويات.

وقدم سموه تعازي أسرة كرة القدم الأردنية إلى ذوي شهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الشهداء.

وتخلل الاجتماع المصادقة على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد، التي تضمنت تعديل المادة (21/1) لتحديث العدد الإجمالي للهيئة العامة، بما يتوافق مع العدد الفعلي لأعضائها.

كما شهد الاجتماع استعراض تشكيل الهيئة العامة للاتحاد، ولجنتي الانتخاب والاستئناف، وإشعار أعضاء الهيئة العامة بموعد اجتماعها العادي في 5 كانون الأول المقبل، الذي ستجرى خلاله انتخابات مجلس الإدارة الجديد.