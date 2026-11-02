الضمان الاجتماعي: 69.5 ألف زيادة في أعداد المؤمن عليهم الفعّالين خلال عام

ofvkd - ارتفع عدد المؤمن عليهم الفعّالين المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي إلى مليون و713 ألف مؤمن عليه حتى 31 تشرين الأول 2026، مقارنة بمليون و643 ألفاً و440 مؤمناً عليه في 31 تشرين الأول 2025، بزيادة بلغت 69 ألفاً و560 مؤمناً عليه، وبنسبة نمو وصلت إلى 4.2%.

وقالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، إن هذا الارتفاع يأتي في ضوء الإجراءات والتدابير التي اتخذتها خلال الفترة الماضية بهدف توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي وتعزيز وصول الحماية الاجتماعية إلى مختلف فئات العاملين والمنشآت.

وأوضحت أن أبرز هذه الإجراءات تشمل التوسع في الربط الإلكتروني وتوظيف البيانات الحكومية في إجراءات الشمول، وشمول العمالة الوافدة، إلى جانب متابعة المنشآت الفردية الفعّالة والتوسع في إجراءات التفتيش الميداني للتحقق من شمول العاملين فيها.

وأضافت المؤسسة أنها واصلت إجراءاتها المتعلقة بشمول المنشآت الفردية الفعّالة، إلى جانب التفتيش الميداني الذي يشكل إحدى الأدوات الأساسية للتحقق من واقع العمل في المنشآت، والتأكد من وجود عاملين فعلياً فيها وشمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي، بما يعزز إنفاذ أحكام القانون وحماية حقوق العاملين التأمينية.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج متواصل لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتغطية التأمينية والوصول إلى العاملين المستحقين للحماية، والاستفادة من التطور في منظومة الربط الإلكتروني والبيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة إجراءات الشمول وتعزيز العدالة في تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة استمرارها في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة العاملين على أرض المملكة.